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Okan Buruk, Kopenhag maçının ilk 11'ini belirledi!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında yarın Kopenhag ile oynayacakları maçın ilk 11'ini belirledi.

Ekleme: 19.09.2023 - 16:58 Güncelleme: 19.09.2023 - 16:59 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray, Devler Ligi A Grubu ilk maçında Kopenhag ile mücadele edecek.

Buna göre planlarını yapan Buruk, ilk maçta galibiyet istiyor

Daha önce kuzey ekiplerinden biri olan Molde ile mücadele eden sarı-kırmızılılar, bu eşleşmede bi hayli zorlanmıştı. Karşılaşmada kalite farkıyla turu geçen taraf, Cimbom oldu.

OKAN BURUK'UN KOPENHAG MAÇI PLANI

Kopenhag maçı hazırlıklarını tamamlamak üzere olan Okan Buruk'un planı belli oldu.

Tecrübeli teknik direktör, Şampiyonlar Ligi ilk maçına, Samsunspor maçı 11'ine benzer şekilde çıkacak.

Yeni transferlerden ilk 11'de olabilecek 2 oyuncu var.

Sarı-kırmızılılardaki o isimlerden biri Tanguy Ndombele. Yıldız oyuncunun fizik gücünden yararlanmak isteyen Okan Buruk, Kopehag maçında Ndombele'yi ilk 11'de sahaya sürebilir.

Davinson Sanchez ise takıma geç katılmasından dolayı as kadroda yer almayacak.

Wilfried Zaha, sakatlığından dolayı ise maça sonradan girecek.

Ziyech'in ilk 11 başlaması bekleniyor!

Samsunspor maçında kalitesini taraftara kanıtlayan Hakim Ziyech ise ilk 11'de oynaması kuvvetli isimlerden biri.

Halil Dervişoğlu ise Şampiyonlar Ligi kadrosuna bildirilmediği için müsabakada yer alamayacak.

Okan Buruk kaleyi her zamanki gibi Muslera'ya emanet edecek.

Muslera'nın önündeki isimler ise değişmeyen ikili Victor Nelsson ile Abdülkerim Bardakçı olacak. Beklerde Sacha Boey ve Angelino yer alacak.

Tecrübeli teknik direktörü en çok düşündüren mevki orta saha.

Torreira'yı kesin olarak oynatacağı bilinen Buruk'un Kerem Demirbay-Mertens ikilisi yada Ndombele-Mertens ikilisini oyuna sürmeyi planlıyor.

Sol kanatta form durumu günden güne yükselen Kerem Aktürkoğlu, sağ kanatta ise Tete oynayacak.

Okan Buruk, forvette Galatasaray'ın en büyük hücum silahı olan Mauro Icardi'yi oynatacak.
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