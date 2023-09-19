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Cengiz Ünder ne zaman sahalara dönecek? İşte o tarih...

Antalyaspor karşılaşmasının 5. dakikasında sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Cengiz Ünder'den Kanarya'ya kötü haber geldi. Milli futbolcunun 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Ekleme: 19.09.2023 - 10:41 Güncelleme: 19.09.2023 - 10:41 / Editör: Ozge Selin
Antalyaspor karşılaşmasının 5. dakikasında sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Cengiz Ünder'den Kanarya'ya kötü haber geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada "Kontroller neticesinde sol arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Milli futbolcunun 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
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