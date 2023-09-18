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Beyaz Gazete
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TFF'den Stefan Kuntz açıklaması! Yollar ayırlıyor mu? Çarşamba günü...

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un geleceği hakkında bir açıklama yaptı.

Ekleme: 18.09.2023 - 17:29 Güncelleme: 18.09.2023 - 17:29 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Futbol Federasyonu, Stefan Kuntz ile çıkan ayrılık haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bir süredir yazılı, görsel ve dijital medyada yer alan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile ilgili haberler ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Türkiye Futbol Federasyonu sözleşmesi devam eden A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u 20 Eylül Çarşamba günü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapmak üzere Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne resmi olarak davet etmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla duyurulur.

TFF'nin, Ermenistan ve Japonya ile oynanan maçların ardından Alman teknik adam ile yollarını ayırma kararı aldığı öne sürülmüştü.
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