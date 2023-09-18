Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Cengiz Ünder...

Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in sol arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in sol arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edildiğini açıkladı.



İşte sarı lacivertlilerden yapılan açıklama:



Sağlık Durumu Bilgilendirme



Dün akşam B. Antalyaspor ile karşı karşıya geldiğimiz maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Cengiz Ünder'in MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan kontroller neticesinde sol arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır.



Kamuoyunun bilgisine sunarız.