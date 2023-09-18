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Fenerbahçe 14 yıl sonra bir ilki başardı! Süper Lig'e İsmail Kartal damgası..

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaptı. Sarı lacivertliler tam 14 yıl aranın ardından bir ilke imza attı.

Ekleme: 18.09.2023 - 15:13 Güncelleme: 18.09.2023 - 15:13 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 2023/2024 sezonuna 4'te 4 yaparak başladı.

Sarı-lacivertliler, 2009/2010 sezonundan bu yana ilk defa bu başarıyı tekrarladı.

Fenerbahçe dün evinde karşılaştığı Antalyaspor'u 3-2 mağlup ederek ligde 4'te 4 yaptı ve 12 puana yükseldi. 2009/2010 sezonunda Christoph Daum yönetimindeki Fenerbahçe lige 8'de 8 yaparak başlamıştı.

Yeni sezona İsmail Kartal yönetiminde başlayan Fenerbahçe oynadığı 4 maçıda kazanarak 14 yıl aradan sonra bu başarıyı elde etti.

Fenerbahçe bu sezon oynadığı maçlarda şu sonuçları elde etti;

Fenerbahçe 2-1 Gaziantep FK

Samsunspor 0-2 Fenerbahçe

Ankaragücü 0-1 Fenerbahçe

Fenerbahçe 3-2 Antalyaspor

Güçlü kadrosuyla dikkat çeken Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi ve Süper Lig'de şampiyonluk hedefliyor.

2009/2010 sezonunda Alman teknik adam Christoph Daum ile bu başarıyı elde eden Fenerbahçe 14 yıllık aranın ardından lige 4 maçta 4 galibiyet alarak başladı.

İsmail Kartal'ın bu performansı sarı lacivertli taraftarların beğenisini topladı..
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