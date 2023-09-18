Erden Timur bombayı patlattı! Tarihte bir ilk! 2018 milyon Euro...

Yeni sezonda yıldız isimleri kadrosuna katan Galatasaray, tarihte bir ilke imza atıyor. Başkan Timur, tam 2018 milyon Euro'luk anlaşmayı duyurdu.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile oynayacağı maçta taraftarlarının desteğiyle zafer arayışında olacak.



Süper Lig ve uluslararası arenada adından söz ettiren Galatasaray, bu sezonki hedeflerine ulaşmak için mücadelesini sürdürecek. Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu olan Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosunu oldukça güçlendirerek uluslararası basının da dikkatini çekti.



Süper Lig'in 5.haftasında sahasında Samsunspor'u 4-2 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un bomba açıklamalarıyla gündeme geldi.



TÜRK FUTBOL TARİHİNDE BİR İLK!



Galatasaray'ın bu sezon 218 milyon Euro gelir elde ettiğini ve bu rakamın Türk futbol tarihine bir ilk olduğunu söyleyen Erden Timur şu ifadeleri kullandı:



"Bu sezonki gelirimiz 218 milyon Euro. Bunun çok önemli bir bölümü gerçekleşti. Bu tarihin en yüksek geliridir. Bir önceki sezon gelirimiz 79,9 milyon Euro'ydu. Bu 218 milyon Euro'ya giden iş, yayın geilri bu kadar düşerken yapıldı. Bu sezonki futbolcu maaş gideri, toplam gelirimizin yüzde 22,5 oldu. Bu da tarihin en düşük seviyesidir. Bunun çinde oyuncular için olan sponsorluklar yok."