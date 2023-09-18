  • USD: 26,98 - 27,03
  • EURO: 28,78 - 28,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Erden Timur bombayı patlattı! Tarihte bir ilk! 2018 milyon Euro...

Yeni sezonda yıldız isimleri kadrosuna katan Galatasaray, tarihte bir ilke imza atıyor. Başkan Timur, tam 2018 milyon Euro'luk anlaşmayı duyurdu.

Ekleme: 18.09.2023 - 14:17 Güncelleme: 18.09.2023 - 14:23 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile oynayacağı maçta taraftarlarının desteğiyle zafer arayışında olacak.

Süper Lig ve uluslararası arenada adından söz ettiren Galatasaray, bu sezonki hedeflerine ulaşmak için mücadelesini sürdürecek. Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu olan Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosunu oldukça güçlendirerek uluslararası basının da dikkatini çekti.

Süper Lig'in 5.haftasında sahasında Samsunspor'u 4-2 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un bomba açıklamalarıyla gündeme geldi.

TÜRK FUTBOL TARİHİNDE BİR İLK!

Galatasaray'ın bu sezon 218 milyon Euro gelir elde ettiğini ve bu rakamın Türk futbol tarihine bir ilk olduğunu söyleyen Erden Timur şu ifadeleri kullandı:

"Bu sezonki gelirimiz 218 milyon Euro. Bunun çok önemli bir bölümü gerçekleşti. Bu tarihin en yüksek geliridir. Bir önceki sezon gelirimiz 79,9 milyon Euro'ydu. Bu 218 milyon Euro'ya giden iş, yayın geilri bu kadar düşerken yapıldı. Bu sezonki futbolcu maaş gideri, toplam gelirimizin yüzde 22,5 oldu. Bu da tarihin en düşük seviyesidir. Bunun çinde oyuncular için olan sponsorluklar yok."
Camide alkol fotoğrafı paylaşan provokatörden geri vites: Ben de Müslüman'ım yaptığımdan pişmanım
MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan'dan Mansur Yavaş yönetimine tepki: Ankara 15 yıl geriye gitti
MSB duyurdu! 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na tehdit gibi sözler: Bedelini ödeyecek
Fatih Altaylı'nın 4 yıl hapsi istendi! Din İşleri Yüksek Kurulu başkanına hakaret eden Altaylı'ya dava
Bodrum'da yine isale hattı patladı
İYİ Partili ismin sözleri Canan Kaftancıoğlu’nu çıldırttı… Koalisyonda şimdi de menfaat kavgası!
Mansur Yavaş Özel Halk Otobüsü esnafına destek vermedi
Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu’na bariyer çekti: Kongre salonuna gidişini engelledi!
Miçotakis'e soğuk duş! 'Silahımız' dediği Türkiye planını Başkan Erdoğan'ın açıklamaları bozdu
ABD'de Türkiye rüzgarı: Başkan Erdoğan'ın Elon Musk'tan talebi dünyanın gündemine oturdu
Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı
Yüzler teker teker Türkiye’ye dönüyor… AB ülkesinden itiraf sözleri: Erdoğan’ı suçluyorlar ama onun gibi olmak istiyorlar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk-Amerikan toplumuna teşekkür paylaşımı
İBB’de sistem çöktü: 4 yılda 30 yıl geriye gitti
Merkez Bankası'ndan bankalara talimat! TL'yi cazip kılacak ilave adımlar atıldı
ABD'li anne sınıftaki LGBT bayrağını çöpe attı: Oğlumu bir adam olarak yetiştirmek istiyorum
Kimliklerini bizzat elinden aldılar! Ahıska Türkleri konuştu: Hepsinin babası Erdoğan'dır
3 kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi
81 ilde konut seferberliği! Hedef kitle dar ve orta gelirliler: İşte projenin detayları
Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!

Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!

Bakan Özhaseki duyurdu: Terörden temizlenen gizli mağaralar turizme açılıyor

Bakan Özhaseki duyurdu: Terörden temizlenen gizli mağaralar turizme açılıyor

İzmir'de tehlikeli görüntü: Her yeri istila ettiler dokunan hastaneye koştu

İzmir'de tehlikeli görüntü: Her yeri istila ettiler dokunan hastaneye koştu

Hepsi topraktan çıktı: Türkiye'nin yeni çekim merkezi olacak

Hepsi topraktan çıktı: Türkiye'nin yeni çekim merkezi olacak

'Çiftlik Bank' ne kadar vurgun yaptı? Mağdurların toplam zararı belli oldu

'Çiftlik Bank' ne kadar vurgun yaptı? Mağdurların toplam zararı belli oldu

Sahilde gizemli ceset! İlk incelemedeki o detay tüyler ürpertti: Başı, elleri ve ayakları...

Sahilde gizemli ceset! İlk incelemedeki o detay tüyler ürpertti: Başı, elleri ve ayakları...