Avrupa'da Mauro Icardi'nin golü gündemde

Galatasaray'ın Samsunspor'u 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada dördüncü golü atan Mauro Icardi'nin ilginç golü Avrupa'da da çok konuşuldu. Ziyech'in sert şutunda araya kafasını sokarak topu ağlara gönderen Arjantinli gündeme oturdu.

İngiliz basını, Galatasaray’ın dördüncü golünü manşetlere taşıdı.



Avrupa basınında birçok gazete, pozisyon için "Pozisyon Ziyech’e asist, Icardi’ye gol olarak yazıldı. Gol sosyal medya platformlarında viral hale geldi ve birçok kişi bunu Puskas ödülüne aday olarak gösterdi." diye yazdı.



Hollanda basınındaki haberlerde, "Ziyech yeni takımında harika bir asistle başladı. Galatasaray’ın galibiyetinde pay sahibi oldu. Bu sert şuta Icardi’nin bilinçli bir şekilde yaptığı müdahale ile topun yönünü değiştirerek filelerle buluşturması dikkate değerdi." denildi.



İngilizlerden ilginç övgü



İngiliz basını ise ilginç bir yorumda bulunarak, "Icardi, Ziyech'in golünü çaldı." yorumunda bulundu.



Hakim Ziyech, yetenekli sol ayağıyla Mauro Icardi’nin kafasının üzerinden geçen şimşek bir vuruş yaptı ve fileleri sarstı. Pozisyon Ziyech’e asist, Icardi’ye gol olarak yazıldı. Gol sosyal medya platformlarında viral hale geldi ve birçok kişi bunu Puskas ödülüne aday olarak gösterdi.



Galatasaray’daki Ziyech etkisi yüzleri güldürürken, teknik kadroya göre bu durum, “Kaliteli oyuncular birbirini daha iyi anlıyor” şeklinde yorumlandı