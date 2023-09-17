A Milli Takım'da Stefan Kuntz'la yollar ayrıldı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, görevden alındı. TFF Yönetimi, Alman hocayı arayarak görevine son verildiğini bildirdi.

A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 5. maçında sahasında Ermenistan ile 1-1 berabere kalmış, hazırlık karşılaşmasında ise Japonya'ya 4-2 yenilmişti.



Yaşanan bu gelişme üzerine A Milli Futbol Takımı'nda yeni bir karar alındı. 60 yaşındaki teknik direktör Stefan Kuntz ile yollar ayrıldı.



DHA'nın haberine göre; TFF Yönetimi, Alman hocayı arayarak görevine son verildiğini bildirdi.



A Milli Takım'ın başında 20 maçta çıkan Stefan Kuntz, 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.



Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığının kısa sürede resmi olarak açıklanması bekleniyor.



2 aday öne çıkıyor



A Milli Takım'da teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı, Fatih Terim gibi isimler öne çıkıyor.