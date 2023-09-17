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A Milli Takım'da Stefan Kuntz'la yollar ayrıldı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, görevden alındı. TFF Yönetimi, Alman hocayı arayarak görevine son verildiğini bildirdi.

Ekleme: 17.09.2023 - 15:59 Güncelleme: 17.09.2023 - 16:00 / Editör: Ozge Selin
A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 5. maçında sahasında Ermenistan ile 1-1 berabere kalmış, hazırlık karşılaşmasında ise Japonya'ya 4-2 yenilmişti.

Yaşanan bu gelişme üzerine A Milli Futbol Takımı'nda yeni bir karar alındı. 60 yaşındaki teknik direktör Stefan Kuntz ile yollar ayrıldı.

DHA'nın haberine göre; TFF Yönetimi, Alman hocayı arayarak görevine son verildiğini bildirdi.

A Milli Takım'ın başında 20 maçta çıkan Stefan Kuntz, 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığının kısa sürede resmi olarak açıklanması bekleniyor.

2 aday öne çıkıyor

A Milli Takım'da teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı, Fatih Terim gibi isimler öne çıkıyor.
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