TFF Başkanı Büyükekşi Arda Güler'le konuştu: İşte genç yıldızın sahalara döneceği tarih

Milli takımın ve Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile telefonda görüştü. Büyükekşi, Arda'nın ne zaman sahalara döneceğini kendisine bildirdiğini söyledi.

Mehmet Büyükekşi, Arda Güler'le yaptığı telefon görüşmesine dair açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, genç oyuncunun sahalara ne zaman geri döneceğini kendisine söylediğini belirterek, “Tüm futbolcularımızla ilgileniyoruz. Şahsen onları sık sık telefonla arıyorum. Üç gün önce Arda Güler'i aradım. Fizik tedavi gördüğünü, üç hafta içinde antrenmanlara başlayacağını, oynayabilecek duruma geleceğini söyledi.



O zaman Ekim ayındaki Hırvatistan ve Letonya maçlarına hazır olmasını istedim. Çağlar Söyüncü'yü de arayıp kendilerini ziyaret edeceğimizi anlattım. ‘Başkanım, o zaman Real Madrid-Atletico Madrid derbisine gelin. Arda ile karşı karşıya olacağız' dedi” ifadelerini kullandı.



