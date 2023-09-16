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Galatasaray, Samsunspor'u 4 golle geçti

Süper Lig'in 5. haftasında son şampiyon Galatasaray, sahasında Samsunspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti.

Ekleme: 16.09.2023 - 22:09 Güncelleme: 16.09.2023 - 22:09 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 5. haftasında Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile Hüseyin Eroğlu'nun ekibi Samsunspor, hakem Cihan Aydın'ın düdük çaldığı maçta Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, maçtan 4-2'lik skorla galip ayrıldı.

Galatasaray, ilk yarıyı 3 farkla önde bitirdi

Maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılar henüz 7. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile öne geçti. 29. dakikada sahneye bir kez daha çıkan Kerem Aktürkoğlu farkı ikiye çıkardı.

42'de Galatasaray bu sefer Kerem'in asistinde Abdülkerim Bardacı ile skoru 3-0'a taşıdı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar puanını 10'a çıkardı

İkinci yarının hemen başında Samsunspor farkı ikiye indirdi. 47. dakikada hızlı hücumda Dimata'nın vuruşu Nelsson'a da çarparak ağlarla buluştu. Konuk ekip 60. dakikada Holse ile farkı bire indirerek umutlansa da 67'de Icardi, Ziyech'in sert şutuna kafayla vuruşuyla farkı tekrar ikiye yükseltti ve takımını rahatlattı.

Bu galibiyetle Galatasaray puanını 10'a yükseltti. Samsunspor ise 1 puanda kaldı.

Önümüzdeki hafta sarı-kırmızılılar, Başakşehir'in konuğu olacak. Samsunspor ise Antalyaspor deplasmanında 3 puana arayacak.

Yeni transferler kadroda

Galatasaray'ın yeni transferleri Davinson Sanchez, Hakim Ziyech ve Tanguy Ndombele, kadroda yer aldı.

Ziyech ikinci yarının başında Tete'nin yerine oyuna girerken Icardi'nin attığı golde asiste imza attı. Ndombele ise 75. dakikada Kerem Demirbay'ın yerine oyuna girdi.

Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde birer maça çıkan ancak bir süredir bireysel program uygulanan Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha'ya ise kadroya yer verilmedi.
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