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Galatasaray-Samsunspor! Muhtemel 11'ler

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Yılport Samsunspor ile karşılaşacak.

Ekleme: 16.09.2023 - 10:02 Güncelleme: 16.09.2023 - 10:03 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor'u konuk edecek.

RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Ligde ilk 4 haftada 3 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, aldığı 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan topladı. Galatasaray, puan cetvelinde aynı sayıda maça çıkan lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de 11 yıl aradan sonra yeniden dönen Samsun temsilcisi ise 3 müsabakada 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

Galatasaray'da eksik yok

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı olan veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Takımla çalışmalara başlayan Wilfried Zaha'nın kadroda olup olmayacağı maç saatinde belli olacak..

Yeni transferlerden Hakim Ziyech ile Tanguy Ndombele'nin ise az da olsa süre alması ve sarı-kırmızılı formayı ilk kez terletmesi bekleniyor.

Yoluna namağlup devam ediyor

Galatasaray, bu sezon yaptığı 9 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Sarı-kırmızılı ekip, 3'ü Trendyol Süper Lig, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere sahaya çıktığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 17 gol atarken kalesinde sadece 5 gol gördü.

GALATASARAY-SAMSUNSPOR

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Tete, Kerem, Icardi

SAMSUNSPOR: Okan, Zeki, Alim, Drongelen, Schindler, Taylan, Ntcham, Bole, Emre, Fofana, Marius
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