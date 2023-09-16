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Galatasaray - Samsunspor maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Samsunspor'u konuk edecek.

Ekleme: 16.09.2023 - 18:51 Güncelleme: 16.09.2023 - 19:02 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Samsunspor ile karşılaşacak.

Ali Sami Yen'de yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlıı yayınlanacak.

Ligde ilk 4 haftada 3 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, aldığı 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan topladı. Galatasaray, puan cetvelinde aynı sayıda maça çıkan lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de 11 yıl aradan sonra yeniden dönen Samsun temsilcisi ise 3 müsabakada 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

İlk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Tete, Kerem, Icardi

Samsunspor: Okan, Drongelen, Yunus, Kingsley, Bola, Soner, Tait, Holse, Fofana, Emre Kılınç, Diamata
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