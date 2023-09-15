Süper Lig'de transfer sezonu bu gece kapanıyor!
Süper Lig'de bu sezon çok hareketli geçen yaz transfer dönemi bu gece vaktiyle sona eriyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere Süper Lig ekipleri birçok ismi kadrosuna kattı. Özellikle de 4 büyüklerin kadrosuna kattığı yıldızlar dikkat çekti.
26 Haziran 2023'te başlayan ve oldukça hareketli geçen Süper Lig'de yaz transfer dönemi bugün sona eriyor. Kulüpler son hamlelerini bu gece saat 00.00'a kadar yapmak zorunda.
Özellikle dört büyükler kesenin ağzını açıp önemli yıldızları kadrolarına katarken, Trabzonspor da son günlerde atağa kalkarak Nicolas Pepe ve Nijeryalı golcü Paul Onuachu'yu renklerine bağladı. İkinci transfer dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp, 9 Şubat'ta sona erecek.
Özellikle dört büyükler kesenin ağzını açıp önemli yıldızları kadrolarına katarken, Trabzonspor da son günlerde atağa kalkarak Nicolas Pepe ve Nijeryalı golcü Paul Onuachu'yu renklerine bağladı. İkinci transfer dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp, 9 Şubat'ta sona erecek.