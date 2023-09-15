Süper Lig'de transfer sezonu bu gece kapanıyor!

Süper Lig'de bu sezon çok hareketli geçen yaz transfer dönemi bu gece vaktiyle sona eriyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere Süper Lig ekipleri birçok ismi kadrosuna kattı. Özellikle de 4 büyüklerin kadrosuna kattığı yıldızlar dikkat çekti.