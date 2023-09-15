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Mario Balotelli, yeniden Süper Lig'de! İşte yeni takımı..

Adana Demirspor, İsviçre Ligi ekibi Sion'la sözleşmesini fesheden Mario Balotelli'yi yeniden transfer etti.

Ekleme: 15.09.2023 - 17:26 Güncelleme: 15.09.2023 - 17:26 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen ve transfer çalışmalarına devam eden Adana Demirspor, Mario Balotelli'yi kadrosuna geri kattı.

Sion forması giyen Mario Balotelli, İsvçire ekibiyle olan sözleşmesini feshetti ve takımdan ayrıldı. Adana Demirspor, İtalyan santrforu tekrardan renklerine bağladı.

Murat Sancak açıkladı

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Mario Balotelli transferini duyurdu. Mario Balotelli ile bir fotoğrafını paylaşan Sancak, ardından "İki deli" şarkısını içeren bir video paylaştı.

Adana Demirspor formasıyla 35 resmi maça çıkan Mario Balotelli, bu karşılaşmalarda 19 gol, 7 asistlik katkı sağladı.
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