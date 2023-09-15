Galatasaray'da 2 isme yol göründü! Bugün yollar ayrılabilir

Kadrosunda toplamda 16 yabancı futbolcu bulunan Galatasaray'da 2 isimle yollar ayrılacak.

Kadrosunu büyük oranda yenileyen Galatasaray'da Leo Dubois ve Luyindama'ya yol göründü.



Yabancı sınırına takılan iki futbolcunun bugün takımdan ayrılması bekleniyor.



SÜPER LİG'DEN İLGİ VAR



Leo Dubois ve Luyindama'nın Süper Lig'den bazı takımlarla temas halinde olduğu belirtiliyor.



Galatasaray'ın başarılı ismi Leo Dubois dün 29 yaşına girdi. Antrenman öncesinde Fransız futbolcu için doğum günü kutlaması yapıldı.