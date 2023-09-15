Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu! Sivasspor'a gitti

Fenerbahçe, Burak Kapacak'ın Sivasspor'a kiralandığını resmen açıkladı.

Fenerbahçe, Burak Kapacak'ın Sivasspor'a kiralandığını duyurdu.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Profesyonel Futbol Takımımızda oyuncularımızdan Burak Kapacak bir sezonluğuna EMS Yapı Sivasspor’a kiralanmıştır. Oyuncumuza başarılı bir sezon diliyoruz."



GEÇEN SEZON KARAGÜMRÜK'TE OYNADI



23 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Fatih Karagümrük'te 16 maçta 1 gol 2 asist kaydetti.