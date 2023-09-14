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Galatasaray her konuda anlaştı! Bu gece İstanbul'a geliyor

Galatasaray, Bayern Münih’ten Eyüp Aydın ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Gurbetçi futbolcu bu gece İstanbul'a geliyor.

Ekleme: 14.09.2023 - 16:34 Güncelleme: 14.09.2023 - 16:35 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray, Bayern Münih II'den Eyüp Aydın ve kulübüyle her konuda anlaştı.

Eyüp Aydın, Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

189 yaşındaki gurbetçi futbolcu, bu gece İstanbul'a geliyor.

Bayern Münih II'de top koşturan 19 yaşındaki Eyüp Aydın, ön libero ve orta saha merkezinde görev alıyor. Sol ayağını kullanan 1.81 boyundaki oyuncu skor katkısıyla da dikkat çekiyor. Genç futbolcu, Bayern Münih II'de çıktığı 54 maçta 4 gol attı ve 10 asist yaptı.

Galatasaray her konuda anlaştı! Bu gece İstanbul'a geliyor
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