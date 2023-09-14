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Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesi feshedildi! Yeni adresi de belli oldu

Galatasaray, Oğulcan Çağlayan ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Ekleme: 14.09.2023 - 11:05 Güncelleme: 14.09.2023 - 11:11 / Editör: Ozge Selin
Son şampiyon Galatasaray, Oğulcan Çağlayan ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Oğulcan Çağlayan'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz!" denildi.

Öte yandan Oğulcan, Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK ile anlaşma sağladı. Deneyimli oyuncu 1 yıllık sözleşme imzalayacak.

29 maçta 4 gol 1 asist

Sarı-kırmızılı takıma transfer olduktan sonra Eyüpspor, Giresunspor ve Pendikspor'a kiralık olarak giden Oğulcan Çağlayan, Galatasaray kariyerinde 29 maça çıkarken 4 gol, 1 asist üretti.
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