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Cimbom'dan flaş Muslera kararı! Yollar ayrılıyor mu?

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olarak serisini sürdürmek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.... Birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katarak yeni sezona iyi bir giriş yapan sarı kırmızılılar, yıldız kalecisi Fernando Muslera ile ilgili flaş bir karar verdi. Peki; Galatasaray ile olan kontratı 2024 yılında sona erecek olan ve yolların ayrılacağı iddia edilen 36 yaşındaki Muslera, takımdan ayrılacak mı?

Ekleme: 14.09.2023 - 09:35 Güncelleme: 14.09.2023 - 09:36 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olarak serisini sürdürmek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor....

Birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katarak yeni sezona iyi bir giriş yapan sarı kırmızılılar, yıldız kalecisi Fernando Muslera ile ilgili flaş bir karar verdi.

Peki; Galatasaray ile olan kontratı 2024 yılında sona erecek olan ve yolların ayrılacağı iddia edilen 36 yaşındaki Muslera, takımdan ayrılacak mı? İşte tüm detaylar...

Galatasaray yönetimi, 12 sezondur sarı kırrmızılı takımın kalesini koruyan Fernando Muslera ile ilgili flaş bir karar aldı.

FLAŞ KARAR

Takvim'in haberine göre; Yönetimin, Galatasaray ile olan kontratı 2024 yılında sona erecek olan ve yolların ayrılacağı iddia edilen 36 yaşındaki Uruguaylı eldivenin gösterdiği performans sonrası yeni kontrat imzalama kararı aldığı öğrenildi.

Tecrübeli file bekçisi ile devre arasında masaya oturacak yönetimin Muslera ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

Tecrübeli kalecinin yıllık 2,5 milyon Euro olan maaşının da daha düşük bir seviyeye çekileceği belirtildi. Bu sezon Galatasaray'la Trendyol Süper Lig'de çıktığı 3 maçta da kalesini gole kapatan Muslera, Sarı-Kırmızılı takımın Devler Ligi'nde gruplara kalmasında da önemli rol oynamıştı Muslera Galatasaray kariyerinde 6 Süper Lig, 5 Süper Kupa ve 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Tecrübeli kalecinin bu sezon da Galatasaray'ın lig ve Avrupa'da önemli kozlarından biri olacağı kesin.

"MUSLERA BENDEN DAHA İYİ"

Uzun süre Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde karşılaştıkları mevkidaşı Fernando Muslera'nın kendisinden daha iyi bir kaleci olduğunu söyleyen Volkan Demirel, Muslera'nın Galatasaray'da jübile yapmasını istediğini ifade etti:

"Muslera benden daha iyi kaleci. Galatasaray'ın değeri. Gitmesi herkesi üzer. Ben kalması ve Galatasaray'da jübile yapması gerektiğini düşünüyorum.

Galatasaray ise Okan hocanın doğru planlamasıyla şampiyon oldu. Okan hoca bu oyuncu grubunu iyi yönetti ve liderlik yaptı. Oyuncuları kendine inandırmış ve bence en büyük özelliği de bu."
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