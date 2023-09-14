Beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Fenerbahçe'den Karagümrük'e gidiyor

Fenerbahçe'nin kadro planlamasında yer almayan Türk Milli sağ bek Nazım Sangare, Karagümrük'e transfer oluyor.

Fenerbahçe'de kadro planlaması içerisinde yer almayan ve takım bulması istenen Nazım Sangare, İstanbul'da kalıyor.



Trendyol Süper Lig'in iddialı ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe, Nazım Sangare'nin transferi için el sıkıştı. Fenerbahçe'nin bu transfer için bonservis ücreti almaması bekleniyor.



Sağlık kontrollerinden geçecek olan Nazım Sangare, kendisini Karagümrüklü yapacak sözleşmeye imza atacak.



NAZIM SANGARE'NİN KARİYERİ



Babası Gineli annesi Türk olan ve Türk Milli Takımı'nı seçen 29 yaşındaki sağ bek, Aachen, Gladbach, Düsseldorf, Osnabrück'te oynadıktan sonra 2017'de Antalyaspor ile Türkiye'ye geldi.



3 sezonluk başarılı performansının ardından 1.75 milyon euro bonservisle Fenerbahçe'ye transfer olan Sangare, 114 Süper Lig maçında 5 gol atıp 9 asist yaptı.



Nazım Sangare, Türk Milli Takım formasını 6 kez terletti.