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Yusuf Yazıcı Türkiye’ye geri dönüyor! Süper Lig devi için transferi resmen duyurdular…

Futbol hayatına Trabzonspor altyapısında başlayan milli oyuncu Yusuf Yazıcı, kariyerine Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de devam ediyor. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Trabzonspor'a dönen tecrübeli futbolcu, yeni sezonda yeniden Süper Lig ekipleriyle anılıyor. Lille ile sezona iyi başlayan Yusuf Yazıcı, Süper Lig deviyle birlikte Türkiye'ye geri dönmeye hazırlanıyor. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu transfer haberi dikkatleri çekti.

Ekleme: 13.09.2023 - 08:50 Güncelleme: 13.09.2023 - 08:52 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla kariyerine başlayan Yusuf Yazıcı, kısa sürede gösterdiği performansla kendini Avrupa'da gösterme şansı buldu.

2019 yılında 18.5 milyon Euro rekor bonservis bedeliyle birlikte Fransa Ligue 1 ekibi Lille'e transfer olan Yusuf, burada da şampiyonluk yaşadı. 2021/2022 sezonunda Lille'den CSKA Moskova'ya kiralanan milli futbolcu, Rusya'da bir sezon oynadıktan sonra tekrar takımına döndü.

Geçtiğimiz sezon ise eski takımı Trabzonspor'da kiralık olarak 1 sezon geçirdi. Yeniden Süper Lig'e geri dönmeyi hazırlanan Yusuf Yazıcı için olay yaratan bir iddia meydana geldi.

GALATASARAY'DAN HAMLE GELDİ

Bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de başarılı bir grafik çizmek isteyen Galatasaray, Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmak istiyor.

Yönetim, Kaan Ayhan, Halil Dervişoğlu, Kerem Demirbay, Günay Güvenç ve Sıraçhan Nas'ı takıma kazandırdı.

Yaz transfer döneminde 5 yerli futbolcuyu takıma kazandıran sarı-kırmızılılardan çok konuşulacak bir hamle geldi.

Sabah'ın haberine göre transferde artık yerli isimlere yönelen Galatasaray, Yusuf Yazıcı'ya kancayı taktı. Cimbom, 26 yaşındaki 10 numara için Lille'in nabzını yokladı.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Başarılı futbolcunun Al Nassr'a transferi son anda gerçekleşmemişti. Yusuf, takımının ligdeki son maçında Montpellier'e frikikten galibiyet golünü atmıştı.

Yusuf Yazıcı bu sezon Lille formasıyla 6 maçta süre aldı. 26 yaşındaki futbolcu, 1 gollük bir performans sergiledi. Milli oyuncunun Fransız ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Yusuf'un güncel piyasa değeri ise 9 milyon Euro.
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