Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi
Süper Lig'e 5. hafta maçlarının hakemleri açıklandı.
Süper Lig'e 5. hafta maçlarının hakemleri açıklandı.
Trabzonspor - Beşiktaş maçını Volkan Bayarslan yönetecek.
Galatasaray - Samsunspor maçında Cihan Aydın düdük çalacak.
Fenerbahçe-Antalyaspor maçında Halil Umut Meler görev alacak.
Trabzonspor - Beşiktaş maçını Volkan Bayarslan yönetecek.
Galatasaray - Samsunspor maçında Cihan Aydın düdük çalacak.
Fenerbahçe-Antalyaspor maçında Halil Umut Meler görev alacak.