Cimbom'da büyük kriz! Sacha Boey...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı sonuçlar almak isteyen sarı kırmızılılar, kadrosuna birçok yıldız transfer yaptı. Yapılan transferler sonrası Cimbom'da gözler iç transfere çevrildi. İç transfer çalışmalarını sürdüren Aslan, Fransız sağ bek Sacha Boey ile sözleşme yenilemek için harekete geçti. Ancak Galatasaray'da Sacha Boey ile ilgili şok bir kriz yaşandı.