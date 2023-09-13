Cimbom'da büyük kriz! Sacha Boey...
Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı sonuçlar almak isteyen sarı kırmızılılar, kadrosuna birçok yıldız transfer yaptı. Yapılan transferler sonrası Cimbom'da gözler iç transfere çevrildi. İç transfer çalışmalarını sürdüren Aslan, Fransız sağ bek Sacha Boey ile sözleşme yenilemek için harekete geçti. Ancak Galatasaray'da Sacha Boey ile ilgili şok bir kriz yaşandı.
Galatasaray'ın başarılı sağ beki Sacha Boey, sözleşmesine zam yapılma teklifine olumsuz yaklaştı.
Yıldız sağ bekin, sarı-kırmızılı yöneticilerle yapılan görüşmede serbest kalma bedeli olarak 25 milyon euroluk madde konulmasını istemediği öğrenildi. 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Fransız futbolcunun, kontrat süresinin de uzamasına sıcak bakmadığı gelen haberler arasında.
İkna çalışmaları süren Boey'e Avrupa'dan birçok teklifin olduğu biliniyor.
61 maça çıktı
Galatasaray formasıyla şu ana kadar 61 maça çıkan Fransız sağ bek 2 gol, 4 asiste imza attı.
Yıldız sağ bekin, sarı-kırmızılı yöneticilerle yapılan görüşmede serbest kalma bedeli olarak 25 milyon euroluk madde konulmasını istemediği öğrenildi. 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Fransız futbolcunun, kontrat süresinin de uzamasına sıcak bakmadığı gelen haberler arasında.
İkna çalışmaları süren Boey'e Avrupa'dan birçok teklifin olduğu biliniyor.
61 maça çıktı
Galatasaray formasıyla şu ana kadar 61 maça çıkan Fransız sağ bek 2 gol, 4 asiste imza attı.