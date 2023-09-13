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Beşiktaş'ta transfer! Sözleşmesi uzatıldı

Beşiktaş, Portekizli futbolcu Gedson Fernandes'in sözleşmesini 2027 sezonuna kadar uzattı.

Ekleme: 13.09.2023 - 13:12 Güncelleme: 13.09.2023 - 13:13 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş, Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'in sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, başarılı orta saha oyuncusunun sözleşmesinin 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Portekizli futbolcunun maaşına da iyileştirme yapılarak 1.2 milyon eurodan 1.7 milyon euroya çıkarıldı.

'Gurur verici bir şey'

Gedson Fernandes, Beşiktaş ile sözleşme uzatmasının ardından 'Sözleşme uzattığım için çok mutluyum. Beşiktaş'ın bir parçası olmak benim için gurur verici bir şey. Umarım takım arkadaşlarımla bu sezon her kulvarda başarılı olacağız. Bunun için sahada her şeyimi vermeye hazırım.' dedi.

Taraftara mesaj

Gedson Fernandes son olarak şunları söyledi:

Taraftarlarımızın benimle ilgili olumlu düşünceleri beni çok mutlu ve motive ediyor. Beşiktaş forması giydiğim sürece hırslı ve motive şekilde oynayacağımın sözünü taraftarlarımıza veriyorum. Her maç takımın kazanması için elimden geleni yapacağım. Savaşçı ruhum hep sahada olacak.

Başkan Çebi: Gedson tarihe geçecek

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, katıldığı canlı yayında Gedson Fernandes için şu sözleri kullandı;

Gedson'la biz kontratı tekrar uzattık, yeniledik, tazeledik. Gönlü bizde, bizim gönlümüz onda. Ama futbolcu bu, bir gün gitmek ister. Satışı söz konusu olursa, sanıyorum Türk tarihinin en büyük satışı olacaktır. 35'i geç, ben o rakamları artık konuşmuyorum.

45 maçta 4 gol 9 asist

Beşiktaş forması altında 45 maça çıkan Gedson Fernandes, 4 gol attı ve 9 asist yaptı.


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