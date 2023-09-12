UEFA'dan 5 Türk hakeme görev
UEFA, FIFA kokartlı Türk hakemler Atilla Karaoğlan, Erkan Özdamar ve Arda Kardeşler, Mete Kalkavan ve Alper Ulusoy'u çeşitli maçlarda görevlendirdi.
UEFA'dan 5 Türk hakemine görev. UEFA, FIFA kokartlı Türk hakemler Atilla Karaoğlan, Erkan Özdamar, Arda Kardeşler, Mete Kalkavan ve Alper Ulusoy'a çeşitli maçlarda görev verdi.
5 HAKEME GÖREV
Türkiye Futbol Federasyonu, Atilla Karaoğlan'ın Finlandiya ile İsviçre arasında oynanacak 21 Yaş Altı UEFA 2025 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçını yöneteceğini açıkladı.
Erkan Özdamar ise aynı organizasyonda Sırbistan ile Azerbaycan arasında yapılacak mücadelede görev alacak.
VAR VE AVAR HAKEMLERİNE GÖREV
Arda Kardeşler de Azerbaycan ile Ürdün arasında yarın oynanacak hazırlık müsabakasında düdük çalacak.
Öte yandan Türk hakemlerden Mete Kalkavan, İsviçre ile Andorra arasında oynanacak 2024 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçında VAR, Alper Ulusoy ise AVAR olacak.
5 HAKEME GÖREV
Türkiye Futbol Federasyonu, Atilla Karaoğlan'ın Finlandiya ile İsviçre arasında oynanacak 21 Yaş Altı UEFA 2025 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçını yöneteceğini açıkladı.
Erkan Özdamar ise aynı organizasyonda Sırbistan ile Azerbaycan arasında yapılacak mücadelede görev alacak.
VAR VE AVAR HAKEMLERİNE GÖREV
Arda Kardeşler de Azerbaycan ile Ürdün arasında yarın oynanacak hazırlık müsabakasında düdük çalacak.
Öte yandan Türk hakemlerden Mete Kalkavan, İsviçre ile Andorra arasında oynanacak 2024 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçında VAR, Alper Ulusoy ise AVAR olacak.