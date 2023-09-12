UEFA'dan 5 Türk hakeme görev

UEFA'dan 5 Türk hakemine görev. UEFA, FIFA kokartlı Türk hakemler Atilla Karaoğlan, Erkan Özdamar, Arda Kardeşler, Mete Kalkavan ve Alper Ulusoy'a çeşitli maçlarda görev verdi.Türkiye Futbol Federasyonu, Atilla Karaoğlan'ın Finlandiya ile İsviçre arasında oynanacak 21 Yaş Altı UEFA 2025 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçını yöneteceğini açıkladı.Erkan Özdamar ise aynı organizasyonda Sırbistan ile Azerbaycan arasında yapılacak mücadelede görev alacak.Arda Kardeşler de Azerbaycan ile Ürdün arasında yarın oynanacak hazırlık müsabakasında düdük çalacak.Öte yandan Türk hakemlerden Mete Kalkavan, İsviçre ile Andorra arasında oynanacak 2024 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçında VAR, Alper Ulusoy ise AVAR olacak.