Trabzonspor çok büyük oynuyor! Trabzonspor'dan Süper Lig'i sallayacak transfer hamlesi..

Transfer çalışmalarını sürdüden Trabzonspor dünyaca üblü bir yıldızı kadrosuna katmak istiyor. İşte Süper Lig'i sallayacak o isim

Transfer sezonunun kapanmasına az bir zaman kala takımlar son transferlerini yapmak için kolları sıvadı.



Eksik bölgelerine transfer yaparak kadrosunu güçlendirmek isteyen takımlar transferde ince eleyip sık dokuyor.



Birçok dünya yıldızının ülkemize geldiği transfer döneminde bir bomba daha patlamak üzere.



Trabzonspor'un dünyaca ünlü bir yıldıza teklif götürdüğü iddia edildi. Eğer bu transfer gerçekleşirse Süper Lig'de kartlar yeniden dağıtılacak.



Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un Liverpool'da forma giyen Thiago Alcantara ile ilgilendiği iddia edildi.



Trabzonspor büyük oynuyor! Trabzonspor'dan Süper Lig'i sallayacak transfer hamlesi..

Son olarak Nicolas Pepe ve Paul Onuachu'yu kadrosuna katarak büyük ses getiren Trabzonspor bu kez de Thiago Alcantara'nın peşine düştü.



Liverpool'da fazla forma şansı bulamayan Thiago Alcantara'nın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.



Kariyerinde daha önce Barcelona ve Bayern Münih formaları giyen Thiago Alcantara 3 sezondur Liverpool forması giyiyor.



2022/2023 sezonunda Liverpool forması ile 28 maçta forma giyen Thiago Alcantara 1 asistlik katkı sağladı.



Trabzonspor büyük oynuyor! Trabzonspor'dan Süper Lig'i sallayacak transfer hamlesi..

Güncel piyasa değeri 15 Milyon Euro olan Thiago Alcantara'nın sürekli forma şansı bulabileceği bir takıma transfer olmak istediği ve bu nedenle Trabzonspor'un teklifine olumlu baktığı iddia edildi.



Transferin durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak...