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Süper Lig'de büyük buluşma! Aziz Yıldırım ve Ali Koç bir araya geliyor... O isim aracı oldu!

Uzun zamandır araları bozuk olan Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın yeniden bir araya geleceği iddia edildi. O iddialar, Fenerbahçe camiasını heyecana boğdu.

Süper Lig'de büyük buluşma! Aziz Yıldırım ve Ali Koç bir araya geliyor... O isim aracı oldu!
Ekleme: 12.09.2023 - 17:11 Güncelleme: 12.09.2023 - 17:12 / Editör: Ozge Selin
Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un arası uzun zamandır bozuk...

Fenerbaçe camiasının iki değerli ismi başkanlık seçimi için bir araya geldi ve o günden beri aralarında yapıcı bir konuşma gerçekleşmedi.

Ali Koç zaman zaman Aziz Yıldırım'a çıkışırken, Yıldırım'da zaman zaman Koç için ağır söylemlerde bulunuyor.

Bu ikilinin kavgaları ise Fenerbahçe taraftarlarını üzüyor. Yeniden bir araya gelmelerini isteyen taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

Vefa Küçük araya girdi ama...

Taraftarları heyecanlandıran gelişme, Vefa Küçük tarafından geldi. Ancak bu gelişme, nihai sonuca eremeden son buldu.

Vefa Küçük ikiliyi bir araya getirme girişiminde bulunduğunu söyleyerek, 'Aziz Yıldırım ve Ali Koç'u bir araya getirmek istedim ama nasip olmadı. İnşallah bir araya gelirler ama ben ihtimal görmüyorum.' dedi.

Bu sözler Fenerbahçe camiasını bir kez daha üzdü. İki efsane ismin yeniden barışıp barışmayacağı ise şimdilik rafa kaldırıldı.
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