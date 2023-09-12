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Özel maçta ilk 11'ler belli oldu! Sürpriz isimler var

Hazırlık maçında A Milli Futbol takımı Belçika'da Japonya ile karşı karşıya geliyor. Maçın kadroları belli oldu.

Ekleme: 12.09.2023 - 14:18 Güncelleme: 12.09.2023 - 14:23 / Editör: Ozge Selin
Belçika'da, Cegeka Arena'da yapılacak maç TSİ ile 15:20'de başlayacak.

Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Allard Lindhout yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Rens Bluemink ve Roy de Nas, dördüncü hakemliğini ise Jonathan Lardot üstlenecek.

İlk 11'imiz

Uğurcan, Onur, Çağlar, Ozan, Mert Müldür, Salih Özcan, Orkun, Salih Uçan, İrfan Can, Yusuf Sarı, Bertuğ

100 YILDA 618 MAÇ

Hazırlık maçında yarın Belçika'da Japonya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 618. müsabakaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 100 yıllık tarihinde 338'i resmi, 279'u özel toplam 617 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 239 galibiyet, 146 beraberlik ve 232 yenilgi yaşadı. Milli takım, 263'ü deplasmanda, 271'i evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 840 gol attı, kalesinde 881 gol gördü.

Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 616 karşılaşmanın 534'ünü Avrupa, 33'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

KUNTZ İLE 20. MAÇ

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 20. maçını Japonya karşısında oynayacak. Milli takım, Kuntz yönetiminde çıktığı 19 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 44 kez havalandırıp, kalesinde 22 gol gördü.

AKTÜRKOĞLU VE BARDAKÇI KADRO DIŞI

Kerem Aktürkoğlu ile Abdülkerim Bardakcı, aday kadrodan çıkarıldıkları için antrenmanda yer almadı. Bardakcı'ya hamile eşinin yanında olması için izin verildiği öğrebilirken Bardakcı'nın ise Ermenistan karşılaşmasında boyun ve göğüs travması geçirmesi sebebiyle kadrodan çıkarıldığı öğrenildi.
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