İsmail Kartal'dan şok karar! 4 ismin üstünü çizdi...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olmak isteyen sarı lacivertliler, kadrosuna çok önemli yıldızlar kazandırdı. Birçok yıldız transfer imza atan Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal, yaşanan ayrılıkların ardından 4 ismin daha üstünü çizdi. 4 oyuncu için bazı tehlikelerin de kapıda olduğu belirtildi.

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...



Hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olmak isteyen sarı lacivertliler, kadrosuna çok önemli yıldızlar kazandırdı.



Birçok yıldız transfer imza atan Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal, yaşanan ayrılıkların ardından 4 ismin daha üstünü çizdi.



4 oyuncu için bazı tehlikelerin de kapıda olduğu belirtildi. İşte o isimler ve tüm detaylar...



Transferin hareketli takımlarından Fenerbahçe'de operasyonlar tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertliler, kadrosuna önemli isimleri katarken takımdan göndermek istediği isimleri de belirledi.



4 İSMİN ÜSTÜ ÇİZİLDİ



Fenerbahçe yönetimi Luan Peres, Samet Akaydin, Nazım Sangare ve Burak Kapacak'ı kiralık ya da bonservisleriyle göndermek istiyor.



Ancak dört futbolcunun da takımdan ayrılmak istememesi yönetimin elini kolunu bağlamış durumda. En son tercih ise sözleşme feshi olacak.



29 yaşındaki Luan Peres, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 3 maça çıktı.



Nazım Sangare ise bu sezon hiçbir maçta süre alamadı.



23 yaşındaki genç futbolcu Burak Kapacak, bu sezon 1 maçta 10 dakika oynadı. Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Adana Demirspor'dan transfer edilen Samet Akaydin ise çıktığı 2 karşılaşmada 67 dakika süre aldı.



6 NUMARADAKİ İSİM BELLİ



Fenerbahçe, 6 numara transferinde İtalya Seri A ekibi Atalanta'da forma giyen Mario Pasalic üzerine yoğunlaştı.



28 yaşındaki yıldız oyuncu için menajerler aracılığıyla görüşme yapan sarı-lacivertliler, Livakovic'i devreye soktu.



Atalanta'lı Pasalic'in mevcut piyasa değeri 20 milyon Euro civarında...