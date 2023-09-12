Bizim Çocuklar gönül alma peşinde! Bu kez rakip Japonya: Muhtemel 11'ler

A Milli Takımımız, Belçika'nın Genk şehrinde Japonya ile bir hazırlık maçı yapacak. İşte detaylar...

Hazırlık maçında A Milli Futbol Takımımız Belçika'da Japonya ile karşı karşıya gelecek.



Genk şehrindeki Cegeka Arena'da yapılacak maç TSİ 15.20'de başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak.



Karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Allard Lindhout yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Rens Bluemink ve Roy de Nas, dördüncü hakemliğini ise Jonathan Lardot üstlenecek.



Eksikler



A Milli Futbol Takımı'nda kadrodan çıkarılan Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı dışında eksik bulunmuyor.



Japonya'da ise Gonda, Nagatomo, Yoshida, Sakai, Shibasaki, Haraguchi ve Minamino'nun kadroda olması beklenmiyor.



Muhtemel 11'ler



Japonya: Osako, Sugawara, Itakura, Tomiyasu, H. Ito, Morita, Endo, Asano, Kamada, Mitoma, Ueda



Türkiye: Altay Bayındır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Onur Bulut, Salih Özcan, Salih Uçan, Yusuf Sarı, İrfan Can Kahveci, Barış Alper, Bertuğ Yıldırım