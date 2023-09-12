A Milli Takımımız, Japonya'ya 4-2 mağlup oldu

Türkiye A Milli Futbol Takımımız, Belçika'nın Genk kentinde karşılaştığı Japonya'ya 4-2 yenildi.

EURO 2024 yolunda D Grubundaki kritik maçta Ermenistan ile iç sahada beraberliği son dakikalarda kurtarabilen A Milli Takımı, Japonya ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Belçika'nın Genk şehrinde oynanan karşılaşmada Milli Takımımız Japonya'ya 4-2 mağlup oldu.



Japonya'nın golleri Atsuki Ito, Nakamura (2) ve penaltıdan Junya Ito'nun ayağından geldi. Milli takımımız bu gollere Ozan Kabak ve Bertuğ Yıldırım'la karşılık verse de yenilgiden kurtulamadı.