A Milli Takımımız, Japonya'ya 4-2 mağlup oldu
Türkiye A Milli Futbol Takımımız, Belçika'nın Genk kentinde karşılaştığı Japonya'ya 4-2 yenildi.
EURO 2024 yolunda D Grubundaki kritik maçta Ermenistan ile iç sahada beraberliği son dakikalarda kurtarabilen A Milli Takımı, Japonya ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Belçika'nın Genk şehrinde oynanan karşılaşmada Milli Takımımız Japonya'ya 4-2 mağlup oldu.
Japonya'nın golleri Atsuki Ito, Nakamura (2) ve penaltıdan Junya Ito'nun ayağından geldi. Milli takımımız bu gollere Ozan Kabak ve Bertuğ Yıldırım'la karşılık verse de yenilgiden kurtulamadı.
Japonya'nın golleri Atsuki Ito, Nakamura (2) ve penaltıdan Junya Ito'nun ayağından geldi. Milli takımımız bu gollere Ozan Kabak ve Bertuğ Yıldırım'la karşılık verse de yenilgiden kurtulamadı.