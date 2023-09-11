Stefan Kuntz: Türkiye'deki karamsarlığı anlamış değilim!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve futbolcu İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Japonya ile oynanacak özel maç öncesi basın toplantısı düzenledi



Stefan Kuntz'un açıklamaları şöyle:



'TÜRKİYE'DEKİ KARAMSARLIĞI ANLAMIŞ DEĞİLİM'



'Oyuncularımızın üzüntüsünü anlayabiliyorum. Ermenistan maçında kesinlikle büyük bir adım atabilirdik ama ufak bir adım atmış olduk. Türkiye'de şu andaki karamsarlığı anlamış değilim. Gruptaki durumumuz hala çok iyi. Kendi elimizde kupaya katılmak ve kupaya katılacağız.'



'HALA BURADA HOCAYIM'



'Böyle arka plandaki uydurmaca ve yalan temelli konular beni kesinlikle ilgilendirmiyor. Bu normalde yapılmayacak bir durum.. Bu tarz durumlar, sosyal medyadan inanılmaz hakaretler işittiğim bir hale geliyor. Hala burada hocayım. Ne yaptığımızı biliyorum. EURO 2024'e katılacağız.'



'DEMEK Kİ O KADAR KÖTÜ BİR HOCA DEĞİLİM'



Kuntz, Hans Flick'in gönderilmesinin ardından Almanya Milli Takımı için adının geçtiğinin hatırlatılması üzerine 'Demek ki o kadar kötü bir hoca değilim.' yanıtını verdi.



'JAPONYA, ALMANYA MAÇINDA KALİTESİNİ GÖSTERDİ'



'Alman vatandaşı olarak son maçın skoru bizi üzmüş olsa da Japonya'nın oynadığı oyun ve aldıkalrı net skor ne kadar kaliteli bir takım olduklarını göstermiş oldu.'



'YARIN FAZLA FORMA ŞANSI BULAMAYAN OYUNCULARA SÜRE VERECEĞİM'



'Yarınki maçta bizim de düşüncemiz fazla süre alamayan oyunculara süre vermekti. Japonya teknik direktörünün de fazla forma şansı vermediği oyuncularını oynatacağını söylemesi bizim kadro seçimimizde etkili olmayacak.'



'GÖREVE GELDİĞİMİZDE İKİ HEDEFİMİZ VARDI'



'Göreve başladığımızda Hamit Altıntop ve o zamanki yönetimle hedeflediğimiz ilk konu Uluslar Ligi'nde üst lige çıkmak ve Dünya Kupası'na katılmaktı. Portekiz maçında maalesef Dünya Kupası'na katılma şansını kaçırdık ama Uluslar Ligi'nde üst lige yükseldik. Göreve geldikten sonra Anadolu takımlarındaki oyunculara şans verdik ve onlar da bu şansı iyi kullandılar, hatta bu performanslarıyla transfer yaptılar.



'BURAK YILMAZ'DAN SONRA GOL ATMA SORUMLULUĞUNU BİRÇOK OYUNCUYA DEVRETTİK'



'Görevimiz sürecinde Burak gibi çok önemli bir forvet kariyerine son verdi. Bunun da üstünden gelmemiz gerekti. 19 maçlık serüvende aslında gol atma sorumluluğunu birçok oyuncuya devretmek zorunda kaldık, bunu da başardığımızı düşünüyorum. Genel olarak düşündüklerimizi uyguladığımızı söyleyebilirim.'