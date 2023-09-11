Milli takım hocası sonunda kovuldu... Federasyon açıkladı!

Almanya futbolunda büyük bir değişim yaşanıyor. Almanya Futbol Federasyonu, milli takımın başında bulunan teknik direktör Hansi Flick ve yardımcıları Marcus Sorg ile Danny Röhl'ün sözleşmelerini feshettiğini duyurdu.Almanya Futbol Federasyonu, uzun süren değerlendirmelerin ardından milli takımın teknik direktörü Hansi Flick ile yollarını ayırdı. Bu ani karar, Alman futbolunu sarsarken, yeni bir dönemin kapısını aralıyor.Almanya ile Fransa arasında 12 Eylül Salı günü oynanacak hazırlık maçında takımın başında kimlerin olacağı da belli oldu. Rudi Völler, Hannes Wolf ve Sandro Wagner, geçici olarak milli takımın kontrolünü ele alacaklar. Bu üç deneyimli ismin, Almanya milli takımını nasıl bir performans sergileteceği merak konusu.Almanya Milli Takımı, son dönemde çıktığı 5 maçın 4'ünü kaybederken, diğerinden ise beraberlikle ayrıldı. Belçika'ya 3-2, Polonya'ya 1-0, Kolombiya'ya 2-0, Japonya'ya 4-1 yenilen Almanya, Ukrayna ile 3-3 berabere kalmıştı. Bu sonuçlar, takımın performansının ciddi şekilde eleştirilmesine neden olmuştu.Hansi Flick yönetimindeki Almanya Milli Futbol Takımı, Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda da istenilen başarıyı elde edememişti. Takım, Japonya, İspanya ve Kosta Rika ile yer aldığı E grubunu 3. sırada tamamlayarak, turnuvaya grup aşamasında veda etmişti.Hansi Flick, Almanya ile toplamda 25 karşılaşmaya çıktı. 58 yaşındaki deneyimli teknik adamın yönetimindeki Almanya, 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Bu istatistikler, Flick'in Almanya milli takımının başında geçirdiği süreci yansıtıyor.Alman futbolseverler, yeni teknik direktörün kim olacağını ve milli takımın geleceğini merakla bekliyor. Bu değişikliğin Almanya'nın uluslararası arenada nasıl bir performans sergileyeceği ise yakından takip edilecek.