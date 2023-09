Mauro Icardi: Galatasaray'da efsane olmak istiyorum

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, UCL Magazine'e verdiği röportajda sarı kırmızılılarda efsane olmak istediğini söyledi.



Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme turu oynamaya hak kazandı. Devler Ligi'nde 2. eleme turundan giriş yapan sarı kırmızılılar sırasıyla Zalgiris, Olimpija Ljubljana ve Molde'yi geçerek gruplara kalmayı başardı.



Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda yer alan Galatasaray'ın rakipleri Almanya'dan Bayern Münih, İngiltere'den Manchester United ve Danimarka'dan Kopenhag oldu.



Geçen sezon Galatasaray'da kiralık forma giyen Mauro Icardi bu sezon bonservisi ile sarı kırmızılılara transfer oldu ve 3 yıllık sözleşme imzaladı. Wanda Nara'nın sağlık problemleri nedeniyle Galatasaray kampına geç katılan Mauro Icardi, çıktığı 7 maçta 7 gol, 1 asistlik katkı verdi. Arjantinli oyuncu Şampiyonlar Ligi elemelerinde çıktığı 4 maçta 3 gol kaydetti.



Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmada önemli etken olan Mauro Icardi, UCL Magazine'e konuk oldu ve önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli golcü ayrıca Galatasaray'da efsane olmak istediğini de söyledi.



'Bazı oyuncuların özel yetenekleri vardır, benimki ise gol atmak, bu bir sır değil' diyen Mauro Icardi, 'Molde'ye karşı attığım gol benim için önemliydi çünkü kariyerimdeki 200. golümdü. Şampiyonlar Ligi'nde gol atmak harikaydı. Güzelliği ve önemi nedeniyle bu golü asla unutmayacağım. O anda hareketlenmemi sağlayan şey nereye gideceğimi gösteren içgüdüydü. Havadan gelen topun nereye düşeceğini sadece tahmin ettim. Savunmalar için bu toplar her zaman tehlikelidir. Savunma da kaleci de o vuruşu beklemiyordu. Tekrar izlediğinizde olağanüstü bir gol olduğunu görüyorsunuz.' ifadelerini kullandı.



'Inter'deki dönemim iyi bir tecrübeydi. Takımın kaptanıydım ve neredeyse her yıl 20 gol barajını aştım. Paris'teki dönemim iyidi ama sonlara doğru bozulmaya başladı. Önemli tecrübeler edindim. Takım için kritik olmadığım dönemlerde başka şeyler keşfettim. Farklı antrenman metodları ve gelişme yolları buldum. Paris bu açıdan yardımcı oldu.'



'Türkiye'de rekabetçi olup çok önemli başarılar kazanmak istiyorum'



'Ben Galatasaray'a gelip her zaman yaptığım şeyi tekrar kanıtlama fırsatı buldum. Kendime yeni amaçlar ediniyorum. Açıkçası ilk andan beri çok iyi hissettiğim bir kulübe geldim. Arjantin'de futbolla yatıp futbolla kalkarız. Burada da benim dikkatimi çeken en büyük şey taraftarın tutkusu oldu. Bazıları, eğer Türkiye'deyseniz Avrupa'nın elit seviyesinde oynamadığınızı ve saldığınızı düşünüyor. Ben ise tam aksine Türkiye'de rekabetçi olup çok önemli başarılar kazanmak istiyorum.'



'Galatasaray'da efsane olmak istiyorum'



'Ben futbola başladığımdan beri; kişiliğim, karizmam ve karakterim hiç değişmedi. Ben buyum! Galatasaray'da futbola son derece tutkun taraftarlar olduğunu gördüm ve onlarla gerçekten çok iyi bir bağ kurduk. Galatasaray'da efsane olmak istiyorum.'