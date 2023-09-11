Gökhan İnler evine döndü! 6 yıl aradan sonra yeniden...

Gökhan İnler, 6 yıl aradan sonra Beşiktaş'a geri dönüyor. Siyah beyazlılar, deneyimli futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Beşiktaş, eski oyuncusu Gökhan İnler'i kadrosuna katma konusunda mutlu sona ulaştı. Adana Demirspor ile sözleşmesi sona eren ve serbest durumda olan 39 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş ile 1 yıllık bir sözleşme imzalayacak.



İNLER'İN GELECEĞİ SPORTİF DİREKTÖRLÜKTE

Kariyerinin sonuna yaklaşan Gökhan İnler, futbolu bırakmayı düşünüyor ve gelecekte sportif direktörlük alanında adım atmaya hazırlanıyor.



GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor forması giyen Gökhan İnler, 31 maçta sahaya çıktı ve takımına 2 gol ile 3 asistlik katkı sağladı.



BEŞİKTAŞTA'Kİ BAŞARILARI

Gökhan İnler, 2016-2017 sezonunda Beşiktaş forması giyerek siyah beyazlılarla bir şampiyonluk yaşamıştı.



Beşiktaş, eski futbolcusu Gökhan İnler'i kadrosuna katarken, İnler'in gelecekteki sportif direktörlük kariyerine odaklandığını da belirtiyor. Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da başarılı bir performans sergileyen deneyimli oyuncu, Beşiktaş'a 2 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı. Gökhan İnler, daha önce de 2016-2017 sezonunda Beşiktaş forması giyerek kulüple bir şampiyonluk yaşamıştı. Beşiktaş, İnler'in dönüşüyle güçlü bir ismi daha kadrosuna dahil ediyor.

