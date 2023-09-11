Galatasaray'da sürpriz imza! Maaşı Ndombele kadar olacak...

Yabancı oyuncu transferini bitiren, yerli oyuncu için de fırsat hamlesi oluşturmaya çalışan Galatasaray, çalışmalarına devam ediyor. Galatasaray Sportif A.Ş yöneticisi Erden Timur, Sofyan Amrabat ve Matias Vecino transferlerine dair flaş itiraflarda bulunmuştu. Timur, iki oyuncuyla da anlaştıklarını ancak transferlerin son anda gerçekleşmediğini belirtmişti. Bu gelişmelerin ardından Galatasaray'da sürpriz bir imza geliyor. Yıldız ismin maaşı, yeni transfer Tanguy Ndombele kadar olacak.

Transferi büyük ölçüde kapatan Galatasaray, milli ara sonrası hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde başlayacağı yoğun tempoya hazırlanıyor.



Sarı-kırmızılıların yöneticilerinden Erden Timur geçtiğimiz günlerde gazetecilere yaptığı açıklamada transfere dair birçok itirafta bulunmuştu.



"AMRABAT'LA ANLAŞMIŞTIK"



Yabancı oyuncu transferi yapmayacaklarını belirten Timur, "Çok güzel bir yerli futbolcu bulursak, fırsat transferi olursa alacağız" diye konuşmuştu.



Orta saha için Sofyan Amrabat'la anlaştıklarını itiraf eden Galatasaray yöneticisi, "Sofyan Amrabat ile büyük ölçüde anlaştık. Fiorentina ile de bir noktaya gelebilecek düzeydeydik.



Çarşamba akşamı Manchester United geldi ve oyuncu da eskiden söylemişti, eski hocası da oradaydı... Çok büyük takımları reddederek bizi bekledi ama olmadı." ifadelerini kullanmıştı.



"VECINO'YU SARRI REDDETTİ"



Ndombele transferiyle ilgili de konuşan Timur, "Okan Hoca 6-8 istedi. Tanguy Ndombele daha 8 bir oyuncu. Matías Vecino ile konuştuk ve kulübüyle anlaştık. 23:30 gibi Maurizio Sarri transfere onay vermedi. Hatta tepki gösterdi.



Ndombele'de Tottenham'ın olması avantajdı, onlar hep yüksek tuttar rakamı ama sonra düşürür." demişti.



TAKIM İÇİ DENGELER İÇİN FLAŞ HAMLE



Orta sahaya yapılan yabancı oyuncu takviyeleri sonrası yönetim, takım içindeki dengeler için flaş bir hamle yaptı.



Galatasaray, transfer döneminde kadrosunu yıldızlarla takviye ederken takımdaki maaş dengesi de değişti.



İTALYA'DAN TEKLİFLER ALMIŞTI



Geçen sezon sarı-kırmızılı ekibin orta sahadaki yükünü çeken ve şampiyonluğun kilit isimlerinden biri olan Torreira'ya İtalya'dan da teklifler geldi.



Başta Lazio olmak üzere tüm önerileri geri çeviren yönetim, transfer döneminin Avrupa için noktalanması ile birlikte kolları sıvadı.



BOEY VE NELSSON SONRASI...



Boey ve Nelsson'a yeni sözleşme ile savunma hattında maaş dengesini yeniden kurmayı düşünen yöneticilerin, orta sahada masaya oturacağı oyuncu ise Lucas Torreira.



ALT RAKAM NDOMBELE'NİN MAAŞI



6 milyon Euro'ya Arsenal'den alınan ve 4 yıllık imza atan Uruguaylı, her sezon için de 2 milyon 750 bin Euro kazanıyor.



Yeni transfer Ndombele'ye 3 milyon 136 bin Euro ödeyecek olan Aslan, Torreira için de en az bu tarifeyi düşünüyor.



27 yaşındaki futbolcu ile sözleşme de uzatmak isteyen yönetim, futbolcusunun ücret iyileştirmesi ile birlikte aklının çelinmesine de engel olmak istiyor.