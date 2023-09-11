Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Sözleşmesi yenilenmeyecek

Galatasaray, geleceğin vaat ettiği genç oyuncusu Beknaz Almazbekov ile sözleşme uzatmama kararı aldı. 18 yaşındaki yetenek, 1. Lig ve Süper Lig kulüpleriyle görüşmelere başladı.

Galatasaray, kadro yapılanmasını sürdürürken genç yetenek Beknaz Almazbekov ile yollarını ayırdı. Kulüp yönetimi, 18 yaşındaki Kırgız futbolcu ile sözleşme uzatmama kararı alarak gelecekteki kariyerini başka takımlara bıraktı. Beknaz Almazbekov şu anda 1. Lig ve Süper Lig takımlarıyla görüşmelere başlamış durumda.



KADRO YAPILANMASI SÜRÜYOR

Galatasaray, son dönemde yıldız isimlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ederken genç yetenekleri de göz ardı etmiyor. Takımda yaşanan bu son ayrılık, genç futbolcuların gelecekteki potansiyelini değerlendirmek adına önemli bir adım olarak görülüyor.



SÖZLEŞME UZATILMAYACAK

Beknaz Almazbekov'un sözleşmesinin uzatılmayacağı resmiyet kazandı. Genç oyuncu, 1. Lig ve Süper Lig takımlarıyla görüşmelere başlamış bulunuyor. Galatasaray, bu kararla gelecekteki yeteneklerini daha fazla oyun zamanı ve gelişim fırsatı bulabilecekleri yerlere yönlendirme stratejisini benimsemiş gibi görünüyor.



DÜNYA FUTBOLUNUN GELECEK VAADEDEN İSİMLERİNDEN

Beknaz Almazbekov'un yeteneği sadece Türkiye'de değil, dünya futbolunun da dikkatini çekmişti. Ünlü İngiliz gazetesi The Guardian, 2005 doğumlu genç yeteneği dünyanın gelecek vadeden 60 futbolcusu arasında değerlendirmişti. Bu prestijli listede ayrıca Fenerbahçe'den Arda Güler de bulunuyor.



ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU

Genç kanat oyuncusu, her iki kanatta etkili performans sergilemenin yanı sıra santrfor mevkiinde de oynayabiliyor. Galatasaray altyapısında bu sezon 41 maça çıkan Beknaz Almazbekov, 18 gol atarken 7 asist yaparak potansiyelini gözler önüne serdi.



GALATASARAY'DAN AYRILAN DİĞER OYUNCULAR

Galatasaray bu sezon kadro yapılanması kapsamında birçok oyuncusuyla yollarını ayırdı. Mostafa Mohamed, Mathias Ross, Emre Kılınç, Okan Kocuk, Batuhan Şen, Gomis, Emre Taşdemir, Süleyman Luş, Atalay Babacan, Abdussamed Karnucu, Kaan Arslan, Gökay Güney, Cicaldau, Taylan Antalyalı, Metehan Baltacı, Juan Mata, Morutan, Nicolo Zaniolo, İlhami Siraçhan Nas, Yunus Akgün ve Berkan Kutlu takımdan ayrıldı. Galatasaray yönetimi, genç yetenek Beknaz Almazbekov'un da bu ayrılık listesine eklenmesiyle kadro yenileme stratejisini sürdürüyor.

