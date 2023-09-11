Flaş Sergio Ramos itirafı: Her konuda anlaşmıştık

Beşiktaş'ta asbaşkanlık görevinden istifa eden Serhan Çetinsaya, Sergio Ramos ile anlaştıklarını ancak transferin son anda gerçekleşmediğini söyledi.

Beşiktaş'tan Sergio Ramos'un transferinin gerçekleşmemesi üzerine istifa eden asbaşkan Serhan Çetinsaya, düzenlendiği basın toplantısında yaşananları açıkladı.



Transfer görüşmeleriyle ilgili bilgi veren Serhan Çetinsaya 'Ramos'la 1+1 yıllığına anlaştık. 4 milyon euro garanti, 1 Milyon euro imza parası. 6 Milyon euro da sponsorlar üzerinden çekilecek reklam filmi. Başkanımız sponsorları bulamazsak bu parayı kimin ödeyeceğiyle alakalı çekince duydu; transferden çekildik.' açıklamasını yaptı.



'SERIGO RAMOS'U ÇOK İSTEDİM'



Transfer çalışmaları hakkında konuşan Serhan Çetinsaya 'Sponsorluk benim asli görevim değildi. Yönetimde görev dağılımları var. Elimin taşına altına koymam gerektiğini hissettiğim için ön ayak oldum. Transfer de asli görevim değildi, başkanımız görev verdi. Bazısı oldu, bazısı olmadı. Sergio Ramos... Ramos, benim için bir futbolcu transferi değildi. Bu şahıs rüşdünü ispat etmiş, 25 kupası olan, kariyeri ortada olan biri. Bu sporcunun Beşiktaş'a kazandırılması, Beşiktaş'ın layığı olan dünya vitrinine geri dönmesiydi. Bu benim için bir futbolcu transferinin ötesinde, vizyon projesiydi. Çok çalıştık. Oldu, anlaştık. Sonrasında olmadı. Sağlık olsun. Kısmet değilmiş. Keşke olsaydı. Bir Beşiktaş taraftarı olarak izlemeyi çok isterdim.' dedi.



'PARA İKİNCİ PLANDAYDI!'



Sergio Ramos ile anlaştıklarını söyleyen Serhan Çetinsaya, 'Sergio Ramos'a 18-19 gün Beşiktaş'ı anlattım. Etkileme noktasında neler yapabileceğimizin listesini çıkardık. Para ikinci plandaydı. 27 milyon euro net teklifi vardı adamın, o teklifi değerlendirmedi bile... Sergio Ramos için 6 kulüp yarıştı. Galatasaray da bu yarışın içindeydi. İkna etme noktasında ilk başladığımızda, Şampiyonlar Ligi'nde oynamayan bir takımda olması söz konusu dahi değildi. İlhan Mansız'ın desteğiyle, Guti'ye ulaşmamız, onun da Guti'yi ikna etmesiyle ciddi bir ön adım attı. Gökhan Töre de dahil oldu sürece. Gökhan Töre'nin şahsi antrenörüyle, Sergio Ramos'un şahsi antrenörü aynı kişi. Beşiktaş'a gelmeye yeşil ışık yakmasıyla para konuşmaya başladık. Ramos'un önceliği para değildi. Öncesinde para konuşmadık.' açıklamasını yaptı.



SEVILLA VE SERGIO RAMOS



Sergio Ramos'un Sevilla'ya transferiyle ilgili konuşan Çetinsaya 'Sevilla'ya gitti adam, 1-1.5 milyon euro maaşa anlaştı deniyor ama söz konusu değil bu rakam. Bizim önerdiğimiz rakamın altına imza attı. Niye? Adam atasına, dedesine söz vermiş. Doğduğu topraklara vefasını göstermek için geri dönmüş.' ifadelerini kullandı.



BEŞİKTAŞ İLE RAMOS'UN ANLAŞMA ŞARTLARI



Sergio Ramos ile anlaşmalarının detaylarını aktaran Serhan Çetinsaya 'Sergio Ramos ile anlaşmamız, kapalı 2 yıl kontrat istemesine rağmen 1+1 yıllık sözleşmeydi. Birinci yılın sonunda Beşiktaş'ın 15 Haziran 2024'e kadar bildirmesi kaydıyla tek taraflı fesih hakkı vardı. Bu işin fesih tarafı. Birinci yılın sözleşme maddeleri, ikinci yıla nispeten mali açıdan bir tık daha fazlaydı. Buradaki anlaşmanın bize yansıyacak tarafı şu şekilde; 4 artı 1 artı 6 artı 3 artı 500. Bunları anlatayım. 4 milyon euro şahsın kendisine, 1 milyon euro serbest olduğu için oradaki imza parası, 6 milyon euro'yu Beşiktaş Kulübü olarak değil... 6 milyon euro'luk ulusal ve uluslararası reklam filmi çekilmesini taahhüt ediyorduk. Bu noktada çekincelerimiz oldu. 6 milyon euro'luk sponsor bulamazsak bu parayı kimin ödeyeceği düşünülerek başkanımızın kararıyla transferden çekildik.' dedi.



'TEK PAYLAŞIMI 242 BİN EURO!'



Süreçle ilgili sözlerine devam eden Serhan Çetinsaya 'Camianın babasının geleceği düşünme zorunluluğu vardır, doğrudur. Yüzde 100 hak veriyorum. Bu sponsorlar noktasında sadece 6 gün çalışabildik. 3 firmadan ön onay aldık. Haziran 2024'e kadar vaktimiz olduğunu, Ramos'un uluslarası olduğunu, Ramos'un takipçi sayılarını falan düşünürsek... Pazarlama ekibimizle çalışıp yönetime sunum yaptık. Ramos'un sosyal medyadaki tek bir gönderisinin değeri 242 bin euro. 3 tane Türkiye'de hizmet eden uluslararası ajansın bize ilettiği ortalama rakam. 6 milyon euro'luk reklam rakamının kolaylıkla bulunulabileceğini düşünüyorduk. Sürece ağabeyi Rene ile başladık. Ara bulucu menajer ile devam ettik, Nima. Kopenhag'ta yaşıyor. Gökhan Töre harici bildiğim kadarıyla Emre Mor'un da temsilcisi. Rene kestirip atıyordu, bunaltıyordu. Bir yere kadar Nima ile devam ettik. 21 ya da 22 Ağustos, pazartesi akşamıydı. Biz transferde olumlu haberi aldık. 'Beşiktaş'a hayırlı olsun' cevabını aldık. Menajerlik şirketine ödenecek paranın vadelerini bile konuştuk. Ara bulucu menajerlik sözleşmesi, bağlı olduğu ağabeyinin şirketi, imaj hakları sözleşmesi, sporcunun sporculuk sözleşmesi. 4 sözleşmeyi de avukatlarımız aracılığıyla hazırlayıp kendilerine yolladık. Madrid'in 90 km güneyinde yaşadığı evi var, oraya davet edildik. Geri kalan prosedürler ve şahsı Türkiye'ye getirmekti.' açıklamasını yaptı.



'50 MİLYON EUROR DOĞRU'



Sözlerine devam eden Serhan Çetinsaya '37 yaşında biri ama yaptığı idman temposunu izleyin. Süper Lig'in ilk 3'ünde olurdu kondisyon olarak. 4 sayfayı bulan bir win-win bonusları da vardı. Uzunca bir süre 25 gol üzeri atarsa kaç para vereceğimizi tartıştık. 25 gol atacağına inandığı için oradaki parayı yüksek istedi. Başkanımızın söylediği, 50 milyon euro'ya yaklaşan maliyet doğru. Bizim değil ama sponsorların kasasından çıkacak ve bizim bulmakla zorunlu olduğumuz bedel, kişinin 2 yıl boyunca 40'ar maça çıkması, sakat olmaz, 20'şer gol atar, Konferans'ta final oynarsak, vergiler ve her şey dahil 48.4 milyon euro maliyeti olacaktı. Bu maliyetin belirli bir kısmı Beşiktaş'ın üzerinde kalmayacaktı. Belirli bir kısmın varyasyonları vardı.' diye konuştu.



'BEŞİKTAŞ' MALİYETİ 3 MİLYON EURO'



Sergio Ramos ile ilgili son olarak Serhan Çetinsaya 'Sergio Ramos'u 1 yıl oynatırsak ve ikinci yıl öncesi feshedersek 8 milyon euro maliyeti olacaktı. Küçük pazarlama teknikleri ile 5.67 milyon euro Ramos üzerinden para kazanacaktı. Beşiktaş'a maliyeti 3 milyon euro olacaktı. Çok yüksek bonuslar hariç. Kişi 25 gol attığında 3 milyon 600 bin euro olacaktı. Stoperiniz 25 gol atıyorsa Konferans'ta final oynarsınız. Gibi gibi... Elimden geldiğince en şeffaf şekilde anlatmak istedim size.' dedi.



'RAMOS İLE 1-19 GÜN UĞRAŞTIM'



Son olarak Serhan Çetinsaya 'Bir futbolcunun transfer olmaması, istifa sebebim değildi. Dolu olan bir bardağa düşen son damlaydı. Geçen günlerde başkanla başbaşa bir yemek yedik. O da bana hak verdi. Sergio Ramos ile gece gündüz 18-19 gün uğraştım. Belki orada duygusallaştım. Ancak, 5-6 parametre birleşir. Beşiktaş yöneticiliği en büyük hayalimdi, daha büyük bir hayalim yok. Zaten işimdeyim gücümdeyim. Belki bu kararın önümüzdeki günlerde arkasında duracak mıyım, pişman olacak mıyım bilmiyorum. Bazen arkaya bakmamak gerekiyor. Bu olması gerekiyordu, oldu.' diyerek sözlerini noktaladı.