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A Milli Futbol Takımı, Japonya ile 21 yıl sonra karşılaşacak

Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Futbol Takımımız, tarihinde 2 kez karşılaştığı Japonya ile 21 yıl aradan sonra maç yapacak.

Ekleme: 11.09.2023 - 13:46 Güncelleme: 11.09.2023 - 13:46 / Editör: Ozge Selin
A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında yarın Belçika'da karşılaşacağı rakibi Japonya ile 21 yıl sonra karşı karşıya gelecek.

Üçüncü kez rakip olacak Türkiye ve Japonya arasındaki son mücadele 2002 Dünya Kupası'nda oynandı. Ay-yıldızlı ekip, 18 Haziran 2002'de oynanan son 16 turu mücadelesini 1-0 kazanarak Dünya Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.

Japonya'nın Güney Kore ile ev sahipliğini yaptığı Dünya Kupası'nda milli takıma çeyrek finali getiren golü Ümit Davala attı.

İlk maç Japonya'nın

Türkiye ile Japonya bugüne kadar yalnızca 2 kez karşı karşıya geldi. Biri özel biri resmi olan karşılaşmalarda, iki takım da 1-0'lık sonuçlarla birer galibiyet elde etti.

Takımlar arasındaki tarihteki ilk mücadele 15 Haziran 1997'de oynandı. Japonya'nın Nagai şehrinde oynanan Kirin Kupası mücadelesini Japonya, Morishima'nın golüyle kazandı.

Japonya formda

A Milli Futbol Takımımızın 41. sırada yer aldığı FIFA Dünya sıralamasında Japonya 20. sırada bulunuyor. Japonya, Asya Futbol Konfederasyonuna üye ülkeler arasında ise 1 numarada yer alıyor.

Japon Milli Takımı, iki gün önce oynadıkları hazırlık maçında da Almanya'yı deplasmanda 4-1 mağlup etti. Japonya'nın golleri Ito, Ueda, Asano ve Tanaka'dan geldi.

Almanya Futbol Federasyonu, bu karşılaşmanın ardından milli takım teknik direktörü Hansi Flick ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

2022 Dünya Kupası'na son 16 turunda veda etti

Japonya, Katar'ın ev sahipliğinde oynanan 2022 Dünya Kupası'nda da çeyrek finalin kapısından döndü.

E Grubu'nda İspanya, Almanya ve Kosta Rika ile mücadele eden Japonya, ilk maçında Almanya'yı 2-1 yendi. İkinci maçında Kosta Rika'ya 1-0 kaybeden Japonya, gruptaki son karşılaşmasında İspanya'yı 2-1 yenerek son 16 turuna adını yazdırdı.

Japonya, bu turda Hırvatistan'a normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 tamamlanan maçı penaltı atışlarında kaybederek Dünya Kupası'na veda etti.
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