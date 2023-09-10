Selçuk İnan Süper Lig’e geri dönüyor! Sürpriz takıma imzayı atacak…

Futbolculuk kariyerinde birçok başarı elde eden Türk futbolunun önemli isimlerinden birisi olan Selçuk İnan, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe adım attı. Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcı antrenörlüğünden sonra Kasımpaşa'yı çalıştıran genç teknik direktör, Mart 2023'ten bu yana boşta. Kariyerinde yeni bir adım atmak isteyen 38 yaşındaki çalıştırıcı, Süper Lig'e sürpriz bir takımla geri dönüyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Kariyeri boyunca Trabzonspor ve Galatasaray formalarıyla dikkat çeken başarılar kazanan Selçuk İnan, teknik direktör olarak kariyerine devam ediyor.Özellikle Galatasaray'da Süper Lig şampiyonlukları yaşayan ve Avrupa'da adından söz ettiren İnan, teknik adamlık kariyerine Kasımpaşa'da başladı.İlk olarak Fatih Terim'in yardımcısı olarak bir sezon boyunca eski takımı Galatasaray'da çalışan 38 yaşındaki çalıştırıcı, Kasımpaşa'nın başına geçti.Kasımpaşa'nın başında 13 resmi maçta görev yapan Selçuk İnan, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.Mart ayında görevine son verilmesinin ardından henüz yeni bir takımla anlaşma sağlamayan Selçuk İnan için flaş bir gelişme yaşandı.Süper Lig'de yaşanan teknik direktör ayrılıklarının ardından ismi anılmaya başlayan genç teknik direktörün yakın zamanda imzayı atması bekleniyor.YENİ ADRESİ BELLİ OLUYORGeçtiğimiz gün Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Çağdaş Atan dönemi sona erdi.Başarılı teknik direktör, sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımıyla Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı.Deneyimli teknik adamın yeni adresi Rams Başakşehir oldu.Çağdaş Atan'ın ayrılığı sonrası Kayserispor'da yeni teknik direktör arayışları başladı.Kayseri yerel basınında çıkan haberlere göre, son olarak Kasımpaşa'da görev yapmış olan Selçuk İnan listeye alındı.Öte yandan Kayseri temsilcisinin kurmayları, Selçuk İnan ile görüşme gerçekleştireceği kayda geçti.