Fenerbahçe yeni orta sahasını sonunda buldu! Dünya yıldızını böyle duyurdular…

Süper Lig'de bu sezon iddialı bir şekilde yoluna devam eden Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde adeta fırtına gibi esiyor. Deneyimli çalıştırıcının 3'üncü döneminde ilk 9 maçında 9 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, UEFA Konferans Ligi'nde de gruplara kalmaya başardı. Transfer dönemi boyunca da adından söz ettiren birçok yeni ismi kadrosuna katan Kanarya, son olarak orta saha transferi için bir başka dünya yıldızını daha getirecek. Fenerbahçe'nin kadrosuna katacağı yeni orta sahayı duyurdular.

Geçtiğimiz sezon Jorge Jesus yönetiminde beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, yeni sezona İsmail Kartal yönetiminde başladı.



Deneyimli teknik direktörle birlikte sezona iyi başlayan sarı-lacivertliler, transfere de nokta koymanın peşinde.



Savunmadan hücuma birçok mevkiye takviye yapan Kanarya, son olarak 6 numara transferini bitirecek. Kadrosunu önemli isimlerle güçlendirmeyi başaran Fenerbahçe'de bu kez gözler 6 numara pozisyonuna yapılacak takviyeye çevrildi.



Sabah'ın haberine göre Sarı-lacivertliler'in, Manchester United'dan Scott McTominay'i gündemine aldığı ortaya çıktı.



YENİ ORTA SAHA BULUNDU



Premier Lig devinin 26 yaşındaki İskoç futbolcusu, ön libero, merkez orta saha ve stoper pozisyonlarında oynayabiliyor.



Sağ ayağını etkin şekilde kullanan ve aynı zamanda İngiltere vatandaşlığı da bulunan McTominay'in sözleşmesi 30 Haziran 2025'te bitecek.



Ayrıca United'ın oyuncunun sözleşmesini 1 yıl daha uzatma hakkı bulunuyor. Fenerbahçe'nin, yıldız ismi kiralamak için harekete geçtiği belirlendi.



Oyuncuya son verilere göre 25 milyon euro değer biçiliyor.



27 GOL KATKISI SUNDU



Geçen sezon Manchester United'da 39 karşılaşmada forma giyen McTominay, takımına 3 gol, 1 asistlik katkı sağlamıştı.