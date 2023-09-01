UEFA Avrupa Ligi grupları belli oldu! Ölüm grubunda dev takımlar...

UEFA Avrupa Ligi'nde 2023-24 sezonu grup aşaması kura çekimi yapıldı. Turnuvada 32 takım, dörderli 8 grupta mücadele edecek. Avrupa Ligi'nde B Grubu ölüm grubu olarak nitelendirildi. Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek. Avrupa Ligi grup ikincileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar, son 16 turuna kalabilmek için play-off turunda karşılaşacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunda gruplar, Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen çekilişle belirlendi.



Turnuvada 32 takım, dörderli 8 grupta mücadele edecek. Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek. Avrupa Ligi grup ikincileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar, son 16 turuna kalabilmek için play-off turunda karşılaşacak.



GRUP MAÇLARI 21 EYLÜL'DE BAŞLIYOR



Grup maçları, 21 Eylül'de başlayıp 14 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İspanya ekibi Sevilla'nın müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 22 Mayıs 2024'te İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin ile aynı adı taşıyan statta oynanacak.



Kura sonucu belirlenen 8 grup şöyle:



A Grubu: West Ham, Olimpiakos, Freiburg, Backa Topola



B Grubu: Ajax, Olimpik Marsilya, Brighton Hove Albion, AEK



C Grubu: Rangers, Real Betis, Sparta Prag, Aris Limassol



D Grubu: Atalanta, Sporting Lizbon, Sturm Graz, Rakow



E Grubu: Liverpool, LASK, Union Saint-Gilloise, Toulouse



F Grubu: Villarreal, Rennes, Maccabi Hayfa, Panathinaikos



G Grubu: Roma, Slavia Prag, Sheriff, Servette



H Grubu: Bayer Leverkusen, Karabağ, Molde, Hacken.

