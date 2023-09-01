  • USD: 26,67 - 26,71
  • EURO: 29,02 - 29,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Transfer bombası patladı! Taraftarı çılgına çeviren haber

Beşiktaş, yaz transfer döneminin kapanmasına kısa bir zaman kala gaza bastı. Brezilyalı dünyaca ünlü yıldız Coutinho için seferberlik ilan eden siyah beyazlı yönetimin girişimleri sonuç verdi. Aranan yıldız kara kartalla prensipte anlaştı. .

Ekleme: 1.09.2023 - 11:18 Güncelleme: 1.09.2023 - 11:20 / Editör: Ozge Selin
Transfer çalışmalarına devam eden Siyah-Beyazlı ekip, transfer döneminin en başından beri istediği yıldızı kadrosuna katmak için görüşmelerini sıklaştırdı.

Yıldız oyuncu Beşiktaş'a gelmeye ikna olurken bugün yeni bir gelişme yaşanması bekleniyor. Öte yandan Beşiktaş'ta transfer konusunda önemli haberler var. Siyah-Beyazlılar'da yaşanan güncel gelişmelere göz atalım.

Transfer bombası patladı! Taraftarı çılgına çeviren haber

ATİBA BU KEZ MASA BAŞINDA

Görkemli kariyeri sonrası Beşiktaş'a veda eden Atiba Hutchinson, transferi için yönetime öneride bulunduğu vatandaşı Moise Bombito için yoğun mesai yapıyor. Colorado forması giyen 23 yaşındaki stoper için görüşmeleri sürdüren Kanadalı, Beşiktaş adına hem oyuncu hem de kulübüyle görüşmelere başladı.

SON İDDİA ISAK HİEN

Stoper konusunda Tottenham'lı Davison Sanchez başta olmak üzere önemli isimlerle ilgilenen Kartal için Verona'lı Isak Hien iddiası gündeme geldi. İsveçli stoper için İtalyan ekibinin 10 milyon Euro talep ettiği, fiyatta indirim olmazsa Beşiktaş'ın ilgisinin sona ereceği ifade ediliyor.

KARTAL AVANTAJLI!

Beşiktaş, Avrupa'da transferin son gününe girilirken Brezilyalı sol kanat oyuncusu Philippe Coutinho için tekrar girişimde bulundu. Aston Villa ile pazarlık sürecini yeniden başlatan Kartal, oyuncuyu ikna etmiş durumda. İngiliz ekibinin İspanyol Real Betis'ten teklif almış olması tek engel. Ancak Beşiktaş, daha avantajlı konumda.

Transfer bombası patladı! Taraftarı çılgına çeviren haber

BONSERVİSİ 20 MİLYON EUROYDU

Barcelona'dan geçen sezon 20 milyon Euro bonservisle Villa'ya transfer olan 31 yaşındaki oyuncu Türkiye'ye daha yakın. Oyuncuyla prensipte anlaşan Beşiktaş, İngilizlerle uzlaşma sağlanırsa, Ada'da transferin son gününde işi resmiyete dökebilir.


Kılıçdaroğlu'nan HDP'ye yeşil ışık: İlişkileri tamamen koparmış değiliz
Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefinde Konya var
CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde su skandalı! Vatandaşlar susuz bırakıldı
Barış görüşmelerini Türkiye yürütüyor: Türk diplomasisi dünya gündeminde! Bir konuya dikkat çektiler…
Rusya’dan flaş saldırı açıklaması! ‘Hepsi imha edildi’
MİT, terör örgütü PKK'nın saldırı ve sabotaj amacıyla eğitim verdiği Rezan Güngen'i, Irak'ın Süleymaniye kırsalında düzenlediği operasyonla etkisiz...
Yunanistan'daki orman yangınında 14. gün: Havadan müdahalede zorlanılıyor
Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu ile yaptığı gizli anlaşmanın maddeleri
Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu! İşte kalem kalem yeni maaş tablosu
Başkan Erdoğan duyurdu! Deprem bölgesindeki balıkçılara 60 bin TL destek
Başkan Erdoğan: Savunma sanayii alanında yüzde 80 yerli ve milli orana sahibiz
Osman Gökçek TEKNOFEST’ten Kılıçdaroğlu’na seslendi! “Çekirdek çitleyen eşek heykeli yapmaya benzemez”
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
CHP'li Ali Mahir Başarır bu sefer de vatandaşı hedef aldı! 'Yoksulluk ahlaksızlığın sebebidir!'
BAE ile ekonomik ilişkilerde yeni dönem başlıyor: Dev anlaşma yürürlüğe giriyor! Türkiye Körfez'in en büyük ticaret partneri
Bakan Işıkhan: Çalışanlarımızı enflasyon karşısında korumaya devam edeceğiz
Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu...
Fondaş Halk TV’de İstiklal Marşı’na saygısızlık: 3 ayda bir kutlayıp dinlemek lüzumsuz!
Başkan Erdoğan Putin görüşmesinin tarihi belli oldu
9 yıllık kabus! Evlerini kanalizyon suyu basan vatandaşlar CHP’li belediyeye tepki gösterdi…
Köy sakinleri fark etti: Hayrete düşüren görüntü Türkiye'de kaydedildi

Köy sakinleri fark etti: Hayrete düşüren görüntü Türkiye'de kaydedildi

İlan sitelerinde dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı: Kanuna uymayana 100 bin TL ceza!

İlan sitelerinde dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı: Kanuna uymayana 100 bin TL ceza!

Sosyal medya platformu X’in ‘gizlilik politikası’na yeni ayar!

Sosyal medya platformu X’in ‘gizlilik politikası’na yeni ayar!

‘Süper Mavi Ay’ görsel şölen oluşturdu: Fotoğraf tutkunları akın etti

‘Süper Mavi Ay’ görsel şölen oluşturdu: Fotoğraf tutkunları akın etti

Mili insansız su altı aracının ilk görevi belli oldu!

Mili insansız su altı aracının ilk görevi belli oldu!

Araç sahipleri dikkat: Benzine ikinci indirim geliyor

Araç sahipleri dikkat: Benzine ikinci indirim geliyor