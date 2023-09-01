Transfer bombası patladı! Taraftarı çılgına çeviren haber

Transfer çalışmalarına devam eden Siyah-Beyazlı ekip, transfer döneminin en başından beri istediği yıldızı kadrosuna katmak için görüşmelerini sıklaştırdı.Yıldız oyuncu Beşiktaş'a gelmeye ikna olurken bugün yeni bir gelişme yaşanması bekleniyor. Öte yandan Beşiktaş'ta transfer konusunda önemli haberler var. Siyah-Beyazlılar'da yaşanan güncel gelişmelere göz atalım.Görkemli kariyeri sonrası Beşiktaş'a veda eden Atiba Hutchinson, transferi için yönetime öneride bulunduğu vatandaşı Moise Bombito için yoğun mesai yapıyor. Colorado forması giyen 23 yaşındaki stoper için görüşmeleri sürdüren Kanadalı, Beşiktaş adına hem oyuncu hem de kulübüyle görüşmelere başladı.Stoper konusunda Tottenham'lı Davison Sanchez başta olmak üzere önemli isimlerle ilgilenen Kartal için Verona'lı Isak Hien iddiası gündeme geldi. İsveçli stoper için İtalyan ekibinin 10 milyon Euro talep ettiği, fiyatta indirim olmazsa Beşiktaş'ın ilgisinin sona ereceği ifade ediliyor.Beşiktaş, Avrupa'da transferin son gününe girilirken Brezilyalı sol kanat oyuncusu Philippe Coutinho için tekrar girişimde bulundu. Aston Villa ile pazarlık sürecini yeniden başlatan Kartal, oyuncuyu ikna etmiş durumda. İngiliz ekibinin İspanyol Real Betis'ten teklif almış olması tek engel. Ancak Beşiktaş, daha avantajlı konumda.Barcelona'dan geçen sezon 20 milyon Euro bonservisle Villa'ya transfer olan 31 yaşındaki oyuncu Türkiye'ye daha yakın. Oyuncuyla prensipte anlaşan Beşiktaş, İngilizlerle uzlaşma sağlanırsa, Ada'da transferin son gününde işi resmiyete dökebilir.