Konferans Ligi’nde kura günü! İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri...

UEFA Konferans Ligi’nde kura çekimi için geri sayım başladı. Gruplara kalan temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri belli oldu.

Türk futbolunun iki köklü kulübü, Fenerbahçe ve Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi grupları için heyecanlı bir bekleyiş içinde.



Kura çekimi, bugün saat 15.30'da gerçekleşecek ve bu çekiliş, grup aşamasında karşılarına çıkacak rakipleri belirleyecek.



Fenerbahçe, turnuvanın 1. torbasından kura çekimine katılacak, Beşiktaş ise 3. torbada yer alacak. Aynı ülkenin temsilcileri ve aynı torbadaki takımlar birbirleriyle eşleşemeyecek.



Diğer yandan futbol tutkunları temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin muhtemel rakiplerini merak ediyor.



İşte UEFA Konferans Ligi'nde kura torbaları ve temsilcilerimizin muhtemel rakipleri...



Konferans Ligi muhtemel rakipler ve torbalar



1. TORBA: Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt, Dinamo Zagreb, Club Brugge, AZ Alkmaar, Gent, Lille, Ferençvaroş



2. TORBA: PAOK, Slovan Bratislava, Maccabi Tel Aviv, Viktoria Plzen, Aston Villa, Ludogorets, Fiorentina, Bodo/Glimt



3. TORBA: Beşiktaş, Genk, Zorya Luhansk, Astana, HJK Helsinki, Legia Varşova, Spartak Trnava, Olimpija Ljubljana



4. TORBA: Zrinjski, Klaksvik, Aberdeen, Cukaricki, Lugano, Breidablik, Nordsjaelland, Ballkani