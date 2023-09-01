Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi yapıldı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu.

UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşandı.



Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda Ludogorets, Spartak Trnava ve Nordsjaelland ile mücadele edecek.



Beşiktaş ise UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda Club Brugge, Bodo/Glimt ve Lugano ile mücadele edecek.



İşte UEFA Konferans Ligi'nde gruplar şu şekilde:



A GRUBU:Lille, Slovan Bratislava, Olimpija Ljubljana, Klaksvik,



B GRUBU: Gent, Maccabi Tel Aviv, Zorya, Breidablik,



C GRUBU: Dinamo Zagreb, Viktoria Plzen, Astana, Ballkani,



D GRUBU: Club Brugge, Bodo /Glimt, Beşiktaş, Lugano



E GRUBU: AZ Alkmaar, Aston Villa, Legio Varşova, Zrinjski,



F GRUBU: Ferencvaros, Fiorentina, Genk, Cukaricki,



G GRUBU: Frankfurt, PAOK, Helsinki, Aberdeen,



H GRUBU: Fenerbahçe, Ludogorets, Spartak Trnava, Nordsjaelland,



Grup mücadeleleri, 21 Eylül 2023 tarihinde başlayacak. UEFA Konferans Ligi finali, 29 Mayıs 2024 tarihinde Atina'da yer alan Agia Sofia Stadyumu'nda oynanacak.