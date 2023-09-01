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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi yapıldı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu.

Ekleme: 1.09.2023 - 16:18 Güncelleme: 1.09.2023 - 16:18 / Editör: Ozge Selin
UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşandı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda Ludogorets, Spartak Trnava ve Nordsjaelland ile mücadele edecek.

Beşiktaş ise UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda Club Brugge, Bodo/Glimt ve Lugano ile mücadele edecek.

İşte UEFA Konferans Ligi'nde gruplar şu şekilde:

A GRUBU:Lille, Slovan Bratislava, Olimpija Ljubljana, Klaksvik,

B GRUBU: Gent, Maccabi Tel Aviv, Zorya, Breidablik,

C GRUBU: Dinamo Zagreb, Viktoria Plzen, Astana, Ballkani,

D GRUBU: Club Brugge, Bodo /Glimt, Beşiktaş, Lugano

E GRUBU: AZ Alkmaar, Aston Villa, Legio Varşova, Zrinjski,

F GRUBU: Ferencvaros, Fiorentina, Genk, Cukaricki,

G GRUBU: Frankfurt, PAOK, Helsinki, Aberdeen,

H GRUBU: Fenerbahçe, Ludogorets, Spartak Trnava, Nordsjaelland,

Grup mücadeleleri, 21 Eylül 2023 tarihinde başlayacak. UEFA Konferans Ligi finali, 29 Mayıs 2024 tarihinde Atina'da yer alan Agia Sofia Stadyumu'nda oynanacak.
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