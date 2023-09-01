Altay Bayındır resmen Manchester United'da
Manchester United, Altay Bayındır transferini resmen duyurdu.
Fenerbahçe, Manchester United'a transfer olmaya hazırlanan Altay Bayındır'ın ayrılığını açıkladı.
Sarı-lacivertliler, Altay Bayındır'ın lisansının iptal edildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na resmen bildirdi.
Manchester United duyurdu
Ardından İngiltere Premier Lig'in önemli ekiplerinden Manchester United da Altay Bayındır'ın transferini resmen açıkladı.
Manchester United, Altay Bayındır ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.
Sarı-lacivertliler, Altay Bayındır'ın lisansının iptal edildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na resmen bildirdi.
Manchester United duyurdu
Ardından İngiltere Premier Lig'in önemli ekiplerinden Manchester United da Altay Bayındır'ın transferini resmen açıkladı.
Manchester United, Altay Bayındır ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.