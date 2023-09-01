  • USD: 26,67 - 26,71
  • EURO: 29,02 - 29,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Altay Bayındır resmen Manchester United'da

Manchester United, Altay Bayındır transferini resmen duyurdu.

Ekleme: 1.09.2023 - 11:14 Güncelleme: 1.09.2023 - 11:15 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe, Manchester United'a transfer olmaya hazırlanan Altay Bayındır'ın ayrılığını açıkladı.

Sarı-lacivertliler, Altay Bayındır'ın lisansının iptal edildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na resmen bildirdi.

Manchester United duyurdu

Ardından İngiltere Premier Lig'in önemli ekiplerinden Manchester United da Altay Bayındır'ın transferini resmen açıkladı.

Manchester United, Altay Bayındır ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.
Kılıçdaroğlu'nan HDP'ye yeşil ışık: İlişkileri tamamen koparmış değiliz
Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefinde Konya var
CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde su skandalı! Vatandaşlar susuz bırakıldı
Barış görüşmelerini Türkiye yürütüyor: Türk diplomasisi dünya gündeminde! Bir konuya dikkat çektiler…
Rusya’dan flaş saldırı açıklaması! ‘Hepsi imha edildi’
MİT, terör örgütü PKK'nın saldırı ve sabotaj amacıyla eğitim verdiği Rezan Güngen'i, Irak'ın Süleymaniye kırsalında düzenlediği operasyonla etkisiz...
Yunanistan'daki orman yangınında 14. gün: Havadan müdahalede zorlanılıyor
Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu ile yaptığı gizli anlaşmanın maddeleri
Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu! İşte kalem kalem yeni maaş tablosu
Başkan Erdoğan duyurdu! Deprem bölgesindeki balıkçılara 60 bin TL destek
Başkan Erdoğan: Savunma sanayii alanında yüzde 80 yerli ve milli orana sahibiz
Osman Gökçek TEKNOFEST’ten Kılıçdaroğlu’na seslendi! “Çekirdek çitleyen eşek heykeli yapmaya benzemez”
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
CHP'li Ali Mahir Başarır bu sefer de vatandaşı hedef aldı! 'Yoksulluk ahlaksızlığın sebebidir!'
BAE ile ekonomik ilişkilerde yeni dönem başlıyor: Dev anlaşma yürürlüğe giriyor! Türkiye Körfez'in en büyük ticaret partneri
Bakan Işıkhan: Çalışanlarımızı enflasyon karşısında korumaya devam edeceğiz
Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu...
Fondaş Halk TV’de İstiklal Marşı’na saygısızlık: 3 ayda bir kutlayıp dinlemek lüzumsuz!
Başkan Erdoğan Putin görüşmesinin tarihi belli oldu
9 yıllık kabus! Evlerini kanalizyon suyu basan vatandaşlar CHP’li belediyeye tepki gösterdi…
Köy sakinleri fark etti: Hayrete düşüren görüntü Türkiye'de kaydedildi

Köy sakinleri fark etti: Hayrete düşüren görüntü Türkiye'de kaydedildi

İlan sitelerinde dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı: Kanuna uymayana 100 bin TL ceza!

İlan sitelerinde dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı: Kanuna uymayana 100 bin TL ceza!

Sosyal medya platformu X’in ‘gizlilik politikası’na yeni ayar!

Sosyal medya platformu X’in ‘gizlilik politikası’na yeni ayar!

‘Süper Mavi Ay’ görsel şölen oluşturdu: Fotoğraf tutkunları akın etti

‘Süper Mavi Ay’ görsel şölen oluşturdu: Fotoğraf tutkunları akın etti

Mili insansız su altı aracının ilk görevi belli oldu!

Mili insansız su altı aracının ilk görevi belli oldu!

Araç sahipleri dikkat: Benzine ikinci indirim geliyor

Araç sahipleri dikkat: Benzine ikinci indirim geliyor