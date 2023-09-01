A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda lider durumda bulunan A Milli Futbol Takımımız dördüncü maçında 8 Eylül tarihinde Eskişehir'de Ermenistan'la, hazırlık maçında ise 12 Eylül'de Japonya ile Belçika'da karşı karşıya gelecek.Bu iki mücadele öncesinde millilerin aday kadrosu belirlendi.Stefan Kuntz yönetimindeki millilerin aday kadrosuna 24 futbolcu davet edildi. Alman çalıştırıcı; Yusuf Sarı, Kazımcan Karataş ve Bertuğ Yıldırım'ı ilk kez A Milli Takım'a çağırdı.TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Stefan Kuntz'un aday kadrosu şöyle: