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Beyaz Gazete
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Ruslan Malinovskyi bombası! Bitme noktasına geldi

Beşiktaş'ın Marsilya'nın Ukraynalı 10 numara Ruslan Malinovskyi transferinde mutlu sona çok yakın olduğu belirtildi.

Ekleme: 9.08.2023 - 13:38 Güncelleme: 9.08.2023 - 13:39 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş'ın bir süredir transferi için yoğun çaba sarf ettiği Ruslan Malinovskyi'i imza aşamasına getirdiği belirtildi.

Provence'in haberine göre Marsilya'da beklentilerin altında kalan Malinovskyi'nin Beşiktaş'a transferinin bitmek üzere olduğu kaydedildi. Torino ve Beşiktaş arasında yaşanan transfer rekabetinde siyah beyazlı takımın öne çıktığı ifade edilirken anlaşmaya ilişkin rakamlar da ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ'IN KABUL ETTİRDİĞİ TEKLİF

Beşiktaş'ın Marsilya'yı Malinovskyi için 1,5 milyon euro kiralama ücreti ve 7 milyon euro satın alma opsiyonuyla anlaşmaya ikna ettiği ifade edildi.

10 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya'ya katılan 30 yaşındaki oyuncu, çıktığı 23 maçta 2 gol ve 1 asistle skora 3 kez katkı sağladı.
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