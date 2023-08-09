Fenerbahçe'de 5 isimle yolların ayrılması gündemde

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de 5 ayrılık yolda. Sarı-lacivertlilerde Nazım Sangare, Serdar Dursun, Gustavo Henrique, Willian Arao ve Michy Batshuayi'nin ayrılığı gündemde. İşte detaylar...

Son olarak Joao Pedro'nun Gremio'ya, Diego Rossi'nin Columbus Crew'e transferlerinin ardından Fenerbahçe'de ayrılıklar devam edecek. Sarı-Lacivertliler'in kadrosunda yer alan isimlere yönelik talipler dikkat çekiyor.



Süper Lig'in yeni takımlarından Pendikspor'un, Nazım Sangare'ye talip olduğu bildirildi.



Kadroda düşünülmeyen oyuncuların başında gelen ve sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan Nazım konusunda Pendik'in, Sarı-lacivertlilerle anlaşma aşamasına geldiği öğrenildi.



Öte yandan Samsunspor'un ise Serdar Dursun için yakında Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı iddia edildi.



Gustavo ve Arao da yolcular arasında



Süper Lig öncesi Fenerbahçe'de yabancı oyuncu sayısı an itibarıyla 16'ya ulaştı. 14 yabancı oyuncu kuralının uygulandığı ligde, kontenjanda yer açabilmek için kolları sıvayan Sarı-Lacivertli yönetim en az 2 oyuncu ile daha yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Son olarak Joao Pedro ve Diego Rossi ile yollar ayrıldı ve Kanarya, bu sayıyı daha da düşürmek istiyor.



Kontenjanda yer açmayı planlayan teknik direktör İsmail Kartal, kadroda düşünmediği ve Avrupa kadrosuna dahil etmediği isimlere de veda edecek. Bu doğrultuda eğer sakatlığı bulunan Lincoln'ün sözleşmesi dondurulmaz ise kendisine kulüp bulması söylenen Gustavo Henrique ile birlikte Suudi Arabistan'a gitmesi an meselesi olan Willian Arao ile yolların ayrılmasıyla birlikte yabancı sayısı 14'e düşmüş olacak.



Batshuayi'ye Lens de talip



Edin Dzeko transferiyle ilk 11'deki yerini bu sezon muhtemelen kaybedecek olan Michy Batshuayi'nin takımdaki geleceği büyük bir merak konusu haline geldi. Suudi Arabistan ve İtalya'dan Roma'nın ardından son olarak Fransa'da geçen sezon harika bir performans gösteren Lens, Batshuayi için harekete geçti.



43 milyon Euro'ya Lois Openda'yı Leipzig'e satan sarı-kırmızılıların, Belçikalı forvet için 11 milyon Euro civarında bir teklif yaptığı bildirildi.



Tecrübeli oyuncuya da senelik 2.1 milyon Euro öneren Lens'le pazarlıkların devam ettiği bildirildi.



Fransız basınında Lyon'dan Ekambi'nin de Kanarya'ya gelmesi halinde Batshuayi'nin gidişinin önünün açılacağı yorumları yapıldı.