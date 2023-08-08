Şampiyonlar Ligi maçı öncesi ölüm! Maç ertelendi

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda oynanacak AEK - Dinamo Zagreb maçı öncesinde taraftarlar arasında yaşanan kavga sonucu bir AEK taraftarı hayatını kaybetti.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunun ilk ayağında oynanacak olan AEK - Dinamo Zagreb maçı öncesi, taraftarlar arasındaki kavgada bir AEK taraftarı hayatını kaybetti.



Yunan basınından Skai'nin haberine göre; iki takımın taraftar grupları arasında yaşanan arbedede bıçaklanan 29 yaşındaki bir AEK taraftarı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaylar sonrası en az 9 taraftarın da yaralandığı belirtildi.



Yaşanan olayların ardından Yunan Polisi, 84 Hırvat, 2 Yunan, 1 Alman, 1 Avusturyalı, 1 Boşnak ve 1 Arnavut taraftarın tutuklandığını açıkladı.



MAÇ ERTELENDİ



UEFA, maçın ertelenmesi konusunda bir toplantı yaptı. İlk alınan karar maçın seyircisiz olarak oynanması yönünde oldu ancak daha sonra karşılaşmanın ertelenmesi doğrultusunda yeni bir karar alındı.



Olayların ardından iki açıklamada bulunan Dinamo Zagreb ilk açıklamasında, AEK maçının seyircisiz oynanacağını açıklandı. Ayrıca Hırvat taraftarların, Yunanistan'a gitmemesi istendi. Hırvat ekibi yaptığı ikinci açıklamada ise UEFA'nın maçı erteleme kararı aldığını açıkladı.



OLAYLAR NASIL BAŞLADI?



Haberde, yaklaşık 100 Dinamo Zagreb taraftarının yasak olmasına rağmen maç için karayolunu kullanarak Yunanistan'a gittiği ve planlı bir şekilde hareket ettikleri yer alırken, Yunan Polisi'nin cinayete sebep olan şahsı net olarak saptamak için incelemelerde bulunduğu ve tutuklanan şüphelileri sorguladığı aktarıldı.